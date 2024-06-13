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Resmi İlanlar T.C. SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

T.C. SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2024-06-13 00:00:00 -

T.C. SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2023/1272 Esas
DAVALI    : CUMALİ KIZILTAN -13378243528

     Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

     Mahkememizce tarafınıza dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporları ekli şekilde duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

     Durusma Günü: 22/10/2024 günü saat: 09:05'da Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02046521