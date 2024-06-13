T.C. SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



ESAS NO : 2023/1272 Esas

DAVALI : CUMALİ KIZILTAN -13378243528

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tarafınıza dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporları ekli şekilde duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/10/2024 günü saat: 09:05'da Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02046521