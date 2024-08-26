T.C. SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-08-26 00:05:00 -
T.C. SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/240 Esas
13/06/2024
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ALİ DÖLEK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13/06/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 51220143312
ADI SOYADI : ALİ DÖLEK
BABA ADI : MEMET
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 13/03/1922
DOĞUM YERİ : SİLİFKE
#ilangovtr
Basın No: ILN02080817