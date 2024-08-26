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Resmi İlanlar T.C. SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-08-26 00:05:00 -

T.C. SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/240 Esas
13/06/2024
 
İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ALİ DÖLEK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13/06/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 51220143312
ADI SOYADI : ALİ DÖLEK
BABA ADI : MEMET
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 13/03/1922
DOĞUM YERİ : SİLİFKE

#ilangovtr

Basın No: ILN02080817