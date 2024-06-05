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Resmi İlanlar T.C. SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-06-05 00:00:00 -

T.C. SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

     Ortaklığın Giderilmesi davası sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

     Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                  : Mersin İli, Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi, Ayaşlar Mevkii 742 parsel sayılı 16.738,50 m2 miktarlı, Tapuda Tarla vasıflı taşınmazdır.

Adresi                      : Tosmurlu Mahallesi Silifke / MERSİN

Yüzölçümü              : 16.738,50 m2

İmar Durumu           : 1/1000 ölçekli Silifke Revizyon İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan ve Yol olarak tanımlıdır.

Kıymeti                     : 11.716.950,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Hacizler ve Satışa arz şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:12
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:12
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 10:12
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:12

30/05/2024

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02043140