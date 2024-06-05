T.C. SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2022/26 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın Giderilmesi davası sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi, Ayaşlar Mevkii 742 parsel sayılı 16.738,50 m2 miktarlı, Tapuda Tarla vasıflı taşınmazdır.
Adresi : Tosmurlu Mahallesi Silifke / MERSİN
Yüzölçümü : 16.738,50 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Silifke Revizyon İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan ve Yol olarak tanımlıdır.
Kıymeti : 11.716.950,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Hacizler ve Satışa arz şerhi vardır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:12
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 10:12
Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:12
30/05/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02043140