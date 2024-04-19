T.C. SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/41 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi 1732 parsel sayılı 8.496,00 M2 yüzölçümlü, tapuda "Tarla" vasfında taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın boş olduğu, tarla olarak kullanıldığı, üzerinde herhangi bir zirai ve inşai muhtesadın bulunmadığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu , güney batısında kanal olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir. Altınkum Mahallesi 1732 parselin imar durumu ; 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Doğal Sit Nitelikli Koruma Bölgesi Alanı" olarak tanımlıdır.

Adresi : Altinkum Mahallesi Silifke Silifke / MERSİN

Yüzölçümü : 8.496,00 m2

Kıymeti : 1.699.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1.Derece Sit Şerhi, Tamamı-Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı şerhi ile Parsel Silifke Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK Kapsamında izin alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında kullanılamaz belirtmesi vardır.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:00

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi 1734 Parsel sayılı 14.293,94 M2 yüzölçümlü, tapuda " Tarla " vasfında taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın boş olduğu, tarla olarak kullanıldığı, herhangi bir zirai ve inşai muhtesadın bulunmadığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren Kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu , kuzeydoğusu kanal olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Altınkum Mahallesi Silifke Silifke / MERSİN

Yüzölçümü : 14.293,94 m2

İmar Durumu: taşınmaz, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında " Doğal Sit -Nitelikli Koruma Alanı" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 2.858.788,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi 648 parsel sayılı 4.500,00 m2 yüzölçümlü, tapuda " Tarla" vasfında taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın tarla olarak kullanıldığı, üzerinde muz serası bulunduğu sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren Kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu , kuzeyi kanal ve yol olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

Fen bilirkişisinin raporunda ve EK-2 ekli krokisinde belirttiği üzere; Altınkum Mahallesi 648 parsel üzerinde bulunan krokide(b) harfi ile gösterilen seranın alanı 1924.00 m2 olup bu seranın yeşile boyalı 206.00 m2 lik kısmı kanal nitelikli 647 parsel sınırları içerisinde kalmaktadır. Yine(c) harfi ile gösterilen seranın alanı 1772.00 m2 olup bu seranın yeşile boyalı 278.00 m2 lik kısmı kanal nitelikli 647 parsel sınırları içerisinde kalmakta olduğunu belirtmiştir.

Adresi : Altınkum Mahallesi Silifke Silifke / MERSİN

Yüzölçümü : 4.500,00 m2

İmar Durumu: Taşınmazın tamamı " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi " içerisinde yer almakta, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında " Tarım Alanı " olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 1.751.340,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:21

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke ilçesi, Altınkum Mahallesi 692 Parsel sayılı 640,00 m2 yüzölçümlü, Tapuda " Tarla Vasfında taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın Narenciye Bahçesi olarak kullanıldığı, üzerinde 25-30 yaşlı limon ağaçları olduğu kapama limon bahçesi olarak kullanıldığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren Kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu , güneyi yol ve kanal olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Altınkum Mahallesi Silifke / MERSİN

Yüzölçümü : 640 m2

İmar Durumu: taşınmazın tamamı " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi " içerisinde yer almakta, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında " Tarım Alanı " olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 192.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Parsel Silifke Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde kalmaması halinde 5403 SK Kapsamında izin alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz. Koruma Alanı belirtmesi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:32

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi 1708 Parsel sayılı, 6.087,68 M2 yüzölçümlü, Tapuda "Tarla" vasfında taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın tarla olarak kullanıldığı, üzerinde Çilek bitkisinin ekili olduğu ve herhangi bir zirai ve inşai muhtesadın bulunmadığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren Kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu , güneyi yol ve kanal olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Altınkum Mahallesi Silifke / MERSİN

Yüzölçümü : 6.087,68 m2

İmar Durumu: taşınmazın tamamı " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi " içerisinde yer almakta, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında " Tarım Alanı " olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 1.521.920,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:42

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi 649 Parsel sayılı, 22.362,00 M2 yüzölçümlü, Tapuda "Tarla" vasıflı taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın tarla olarak kullanıldığı, bir kısmının üzerinde Çilek, bir kısmının üzerinde Buğday ekili olduğu ve herhangi bir zirai ve inşai muhtesadın bulunmadığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren Kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu, güneyinde yol ve kanala cepheli olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 22.362,00 m2

İmar Durumu: Taşınmazın tamamı " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi " içerisinde yer almakta, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında " Tarım Alanı " olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 5.590.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:52

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:52

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:52

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi, 137 parsel sayılı 10.200,00 m2 yüzölçümlü, Tapuda " Tarla "vasıflı taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın tarla olarak kullanıldığı, üzerinde Çilek bitkisinin ekili olduğu ve herhangi bir zirai ve inşai muhtesadın bulunmadığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren Kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 10.200 m2

İmar Durumu: taşınmazın tamamı " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi " içerisinde yer almakta, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında " Tarım Alanı " olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 2.550.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 11:02

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi 646 parsel sayılı 6.160,00 m2 yüzölçümlü, tapuda "Tarla "vasıflı taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın tarla olarak kullanıldığı, üzerinde Çilek bitkisinin ekili olduğu ve herhangi bir zirai ve inşai muhtesadın bulunmadığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren Kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu , güneyi yol ve kanal olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.Fen bilirkişisinin raporunda ve EK-4 ekli krokisinde belirttiği üzere; Dava dışı olan Altınkum Mahallesi 770 parsel üzerinde inşa edilen seranın krokide yeşil renkte (a) harfi ile gösterilen 62,17 m2 lik kısmı dava konusu taşınmazlardan 646 parsel olan taşınmazın içerisinde kalmakta olduğunu belirtmiştir.

Yüzölçümü : 6.160,00 m2

İmar Durumu: Taşınmazın tamamı " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi " içerisinde yer almakta, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında " Tarım Alanı " olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 1.540.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 11:12

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi 645 parsel, 2.090,00 m2 yüzölçümlü, tapuda "Tarla "vasıflı taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın tarla olarak kullanıldığı, üzerinde Çilek bitkisinin ekili olduğu ve herhangi bir zirai ve inşai muhtesadın bulunmadığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren Kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu , kuzeyi kanal ve yol olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 2.090,00 m2

İmar Durumu: taşınmazın tamamı " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi " içerisinde yer almakta, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında " Tarım Alanı " olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 522.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 11:22

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke ilçesi, Altınkum Mahallesi 22 parsel sayılı, 10.250,00 m2 yüzölçümlü, tapuda " Tarla " vasıflı taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın tarla olarak kullanıldığı, üzerinde Çilek bitkisinin ekili olduğu ve herhangi bir zirai ve inşai muhtesadın bulunmadığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren Kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu ,kuzeyi kanal ve yol, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu: Taşınmazın tamamı " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi " içerisinde yer almakta, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında " Tarım Alanı " olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 2.562.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:33

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 11:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 11:33

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 11:33

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi 722 parsel sayılı, 17.175,00 m2 yüzölçümlü, Tapuda "Narenciye Bahçesi"vasıflı taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın Limon Bahçesi olarak kullanıldığı, üzerinde 25-30 yaşlı limon ağaçları olduğu kapama limon bahçesi olarak kullanıldığı, etrafında sınır bitkisi olarak Zeytin ağaçları dikilmiş olduğu, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren Kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu , güneyi yol ve kanal olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu: Taşınmazın tamamı " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi " içerisinde yer almakta, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında " Tarım Alanı " olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 5.152.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 11:45

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 11:45

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi 164 parsel sayılı, 21.100,00 m2 yüzölçümlü, Tapuda "Kerpiç Ev ve Tarla " vasıflı taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın üzerinde çilek ekili olduğu, tarla olarak kullanıldığı, üzerinde herhangi bir zirai muhtesadın bulunmadığı (sınırdaki zeytin ağaçları yola terk içinde kaldığından hesaplamaya dahil edilmemiştir), içerisinde tek katlı bir yapının olduğu, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu , kuzeydoğusu mahalle yolu olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine yakın olduğu tespit edilmiştir.Fen bilirkişisinin raporunda (d) harfi ile ve yeşil renkte gösterilen yapının alanı 45.00 m2 'dir. Taşınmaz niteliğinde adı geçen Kerpiç Ev zeminde keşif tarihi itibarı ile mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Altınkum Mahallesi 164 parsel sayılı taşınmazın imar durumu göz önüne alındığında ise bu taşınmazın sarı renkte gösterilen yaklaşık 1.631.00 m2'lik kısmı Yol. Yaklaşık 7.585.00 m2 lik kısmı Ayrık Nizam İki Katlı (A-2) Konut Alanı, geriye kalan (11.884 m2)kısmı ıse Tarım Alanı olarak tanımlı alana isabet etmekte olduğunu belirtmiştir.

İmar Durumu: Taşınmaz " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde yer almaktadır." parselin bir kısmı 1/1000 Ölçekli Arkum Uygulama İmar planında yola ve " ayrık nizam 2 katlı " (A-2) konut alanına" isabet ettiği geri kalan kısmının ise " Tarım Alanında" kalmaktadır.

Kıymeti : 8.571.050,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 12:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 12:12

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi 166 parsel sayılı, 16.000,00 m2 yüzölçümlü, Tapuda " Tarla " vasıflı taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın üzerinde buğday ekili olduğu, tarla olarak kullanıldığı, üzerinde herhangi bir zirai muhtesadın bulunmadığı (sınırdaki değişik yaş ve çeşitte ağaçları yola terk içinde kaldığından hesaplamaya dahil edilmemiştir), içerisinde iki adet yapının olduğu, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu , kuzeydoğusu mahalle yolu olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine yakın olduğu tespit edilmiştir.

Fen bilirkişisinin raporunda belirttiği üzere; Altınkum Mahallesi 166 parsel sayılı taşınmazda;

(e) harfi ile ve yeşil renkte gösterilen yapının alanı 202.60 m2,

(f) harfi ile ve mavi renkte gösterilen yapının alanı 64.60 m2,

(g) harfi ile ve turuncu renkte gösterilen yapının alanı 172.00 m2

(h) harfi ile ve mavi renkte gösterilen yapının alanı 26.60 m2 'dir.

Altınkum Mahallesi 166 parsel sayılı taşınmazın imar durumu göz önüne alındığında ise bu taşınmazın sarı renkte gösterilen yaklaşık 1.628.00 m2'lik kısmı Yol. yaklaşık 6.760.00 m2 lik kısmı Ayrık Nizam İki Katlı (A-2) Konut Alanı, geriye kalan (7.612 m2)kısmı ıse Tarım Alanı olarak tanımlı alana isabet etmekte olduğunu belirtmiştir.

İmar Durumu: Taşınmaz " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde yer almaktadır." parselin bir kısmı 1/1000 Ölçekli Arkum Uygulama İmar planında yola ve " ayrık nizam 2 katlı " (A-2) konut alanına" isabet ettiği geri kalan kısmının ise " Tarım Alanında" kalmaktadır.

Kıymeti : 7.124.768,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 12:24

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 12:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 12:24

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 12:24

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi, 651 parsel sayılı,6.243,00 M2 yüzölçümlü, Tapuda " Tarla " vasıflı taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın tarla olarak kullanıldığı, üzerinde buğday ekili olduğu, herhangi bir zirai ve inşai muhtesadın bulunmadığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu ,güney batısı kanal ve yol olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine çok olduğu tespit edilmiştir. Fen bilirkişisinin raporunda belirttiği üzere; Altınkum Mahallesi 651 parsel sayılı taşınmazın imar durumu göz önüne alındığında krokide sarı renkle gösterilen 1724 m2' lik kısmı yol terk olduğu geriye kalan 4519 m2' lik kısmı ise tarım alanı olarak tanımlı alana isabet etmekte olduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu: Taşınmaz " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde yer almaktadır." parselin bir kısmı 1/1000 Ölçekli Arkum Uygulama İmar planında15 m lik imar yoluna isabet etmekte, geriye kalan kısmı ise" Tarım Alanı"olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 1.355.700,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 13:38

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İli, Silifke İlçesi, Antınkum Mahallesi 687 parsel sayılı 7.872,00 m2 yüzölçümlü, Tapuda "Tarla " vasfında taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın üzerinde çilek ekili olduğu, tarla olarak kullanıldığı, üzerinde herhangi bir zirai ve inşai muhtesadın bulunmadığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu , güneyi kanal ve yol olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu: Taşınmaz " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde yer almaktadır."taşınmaz 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 1.968.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 13:50

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi, 245 parsel sayılı, 9.400,00 m2 yüzölçümlü, Tapuda " Tarla" vasfında taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın üzerinde çilek ekili olduğu, tarla olarak kullanıldığı, üzerinde herhangi bir zirai ve inşai muhtesadın bulunmadığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu , kuzeyi kanal ve yol olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu: taşınmaz " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde yer almaktadır."taşınmaz 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 2.350.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 14:03

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi, 685 parsel sayılı, 9.470,00 m2 m2 yüzölçümlü, Tapuda " Tarla " vasıflı taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın üzerinde çilek ekili olduğu, tarla olarak kullanıldığı, üzerinde herhangi bir zirai ve inşai muhtesadın bulunmadığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren Kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu , güneyi kanal ve yol olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu: taşınmaz " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde yer almaktadır."taşınmaz 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 2.367.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Parsel Silifke Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde kalmaması halinde 5403 SK Kapsamında izin alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz. Koruma Alanı belirtmesi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 14:15

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi 752 parsel sayılı, 26.144,00 m2 yüzölçümlü, tapuda " Tarla " vasıflı taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın bir kısmının üzerinde karpuz, bir kısmının üzerinde buğday ekili olduğu, tarla olarak kullanıldığı, üzerinde herhangi bir zirai ve inşai muhtesadın bulunmadığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren Kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu , batısı yol ve kanalolduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu: taşınmaz " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde yer almaktadır."taşınmaz 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 6.536.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Parsel Silifke Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde kalmaması halinde 5403 SK Kapsamında izin alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz. Koruma Alanı belirtmesi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 14:30

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi 292 parsel sayılı, 35.625,00 m2 yüzölçümlü, Tapuda "Tarla" vasfında taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın bir kısmının üzerinde karpuz, bir kısmının üzerinde buğday ekili olduğu, tarla olarak kullanıldığı, üzerinde herhangi bir zirai ve inşai muhtesadın bulunmadığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren Kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu, güneyinde yol ve kanala cepheli olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu: Taşınmaz " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde yer almaktadır."taşınmaz 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 8.906.250,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 14:44

20 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İli, Silifke İlçesi, Atik Mahallesi, Eğribadem mevkii,55 ada 100 parsel sayılı 32.858,00 m2 yüzölçümlü, tapuda " Tarla" vasıflı taşınmazdır. Keşif esnasında yapılan incelemede taşınmazın üzerinde Buğday ekili olduğu, tarla olarak kullanıldığı,herhangi bir zirai ve inşai muhtesadın bulunmadığı, sulu tarla olduğu % 2-3 meyilli Akdeniz Bölgesinin özelliklerini gösteren Kumlu tınlı toprak yapısına sahip olduğu etrafının tarım alanları ile çevrili olduğu , güneyi yol ve kanal olduğu, ulaşım sorununun olmadığı, yerleşim yerine mesafeli olduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu: Taşınmaz " Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi İçerisinde yer almaktadır."taşınmaz 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 8.214.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Parsel Silifke Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde kalmaması halinde 5403 SK Kapsamında izin alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz. Koruma Alanı belirtmesi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02018105