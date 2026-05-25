T.C. SİLİFKE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/375 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/375 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Silifke İlçe, SUSANOĞLU Mahalle/Köy, ÇARDAKBOĞAZI Mevkii, 0 Ada, 1045 Parsel ve üzerinde bulunan ziraai muhteviyat ile iki katlı betonarme yapıdır.

Adresi : Mersin İli. Silifkeİlçesi Susanoğlu Mahallesi 1045Nolu Parsel Silifke / MERSİN

Yüzölçümü : 4.180,62 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 22.073.946,58 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:31

21/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02476518