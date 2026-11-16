T.C. SİLİFKE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/21 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili, Silifke ilçesi, Gazi Mahallesi, 20 ada, 98 parsel sayılı, 453 m² yüzölçümlü, tapuda" Arsalı Kargir Ev" vasıflı taşınmazdır. Gazipaşa İlkokuluna yaklaşık kuş uçuşu 250 metre mesafededir. Bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen evin yüzölçümü 185.80 m² dir. A2 harfi ile gösterilen yapının 2.60 m² lik kısmı ile A3 harfi ile gösterilen yapının 3.30 m² lik kısmı 20 ada 101 numaralı parsel içerisinde kalmaktadır.

İmar Durumu: Silifke Belediye Başkanlığı, Gazi Mahallesi 20 ada 98 numaralı parselin 1/1000 ölçekli 6. Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında; kısmen 5m'lik imar yoluna isabet etmekte, geriye kalan kısmı ise E=2,00 Yençok=6 Kat Konut Alanı olarak tanımlı olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 7.902.253,20 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:24

08/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02594800