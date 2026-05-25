T.C. SİLİFKE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2023/1716 Esas

DAVALILAR : 1- BARIŞ DİPLİ-40****824

2- İLKER DİPLİ-40****250

Mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adreslerinize bilirkişi raporları ekli tebligat çıkarılmış olup, adres yetersiz gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından;" Mersin İli Silifke İlçesi, Kocaoluk Mah. Kocaharman mevkii 132 ada 76 parseldeki taşınmazın 32.163,18 m2 ve tarla niteliğinde olduğu:116164829 Elbirliği nolu 11.11.2011 tarih ve 35525 yevmiye ile intikal yapıldığı, bu taşınmazda hisse paylarının şu şekilde olduğu;

45/1600 Pay Karşılığı 904,59 m2 İlker Dipli(Sadık oğlu)

45/1600 Pay Karşılığı 904,59 m2 Barış Dipli(sadık oğlu)

Mersin Ġli, Silifke ilçesi Kocaoluk Mah. Dülbeği Mevkii ,118 Ada,50 Parsel deki Taşınmazın

9.853,70 m2 ve tarla niteliğinde olduğu: 117767004 Elbirliği nolu 21.12.2022 tarih ve 39752 yevmiye ile intikal yapıldığı bu taşınmazda hisse paylarının;

45/1600 Pay Karşılığı 277,14 m2 Barış Dipli(sadık oğlu)

45/1600 Pay Karşılığı 277,14 m2 Savaş Dipli(Hüseyin oğlu)

Mersin İli Silifke ilçesi Kocaoluk Mah. Dülbeği Mevkii ,118 Ada,67 Parsel deki taşınmazın 64.616,55 m2 ve tarla niteliğinde olduğu: 116164258 Elbirliği nolu 11.11.2022 tarih ve 35525 yevmiye ile intikal yapıldığı maliklerinin;

45/1600 Pay Karşılığı 1.817,34 m2 İlker Dipli(Sadık oğlu)

45/1600 Pay Karşılığı 1.817,34 m2 Barış Dipli(sadık oğlu)

Silifke ilçesi Kocaoluk Mah. Dülbeği Mevkii ,118 Ada,69 Parsel deki taşınmazı 7.469,61 m2 ve tarla niteliğinde olduğu: 116164808 Elbirliği nolu 11.11.2022 tarih ve 35525 yevmiye ile intikal yapıldığı maliklerinin;

45/1600 Pay Karşılığı 210,08m2 İlker Dipli(Sadık oğlu)

45/1600 Pay Karşılığı 210,08m2 Barış Dipli(sadık oğlu)

Mersin ili Silifke ilçesi Kocaoluk Mah. Düden Mevkii ,101 Ada,107 Pars el taşınmazın 55.136,57 m2 ve tarla niteliğinde olduğu: 117773542 Elbirliği nolu 21.1 tarih ve 39752yevmiyeile intikal yapıldığı maliklerinin;

45/1600 Pay Karşılığı 1.550,72 m2 İlker Dipli(Sadık oğlu)

45/1600 Pay Karşılığı 1.550,72 m2 Barış Dipli(sadık oğlu) müşterek pay olarak tespit edilmiştir. "şeklindeki bilirkişi raporuna karşı; Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ilanen tebliğ olunur. 22/04/2026

