T.C. SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/24 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke ilçesi, Sökün Mahallesi 310 Parsel sayılı 73.800,00 m2 yüzölçümlü, tapuda " tarla " vasıflı taşınmazdır. Sökün Mahallesi, 310parsel kuzeyinde asfalt yola cepheli,, Sökün mahalle merkezine kuş uçuşu yaklaşık 400 metre, Göksu Nehrinekuş uçuşu yaklaşık 325 metre, Silifke ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık9km mesafededir. Taşınmazın toprak yapısı akarsuların taşıdıkları ince malzemelerinin akarsuların yayıldıkları alanlarda birikmesi sonucunda oluşan alüvyal topraktır. Parselin zeminin ve toprak yapısının görüntüsü kolay işlenebilen düz veya düzey yakın eğimde taşsız, su geçirgenliği orta derecede, toprak yapısı kumlu - tınlı yapıda olup, toprak derinliği derin +90, organik maddece zengindir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı asitlik, bazlık, alkalilik, tuzluluk, taban suyu, denaj gibi sorunları bulunmamaktadır. Keşif esnasında taşınmaz içerisinde 10-12 yaşlarında limon ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz içerisinde inşai muhtesat bulunmamaktadır.

Adresi : Sökün Mahallesi Silifke / MERSİN

Yüzölçümü : 73.800 m2

İmar Durumu: Parselin Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer aldığı,1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ' Tarım Alanı ve kısmen 2. Derece Yol'a isabet ettiği bu alanda 5403 Sayılı Kanun Hükümlerine göre işlem tahsis edildiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 65.090.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:1-"3083 sayılı yasanın 13.maddesi gereğince kısıtlıdır."2- "Parsel Silifke Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalmaması Halinde 5403SK. Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz. Koruma Alanı Belirmesi Vardır" Beyanı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:20

02/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02426949