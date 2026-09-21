  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. SİLİFKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. SİLİFKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. SİLİFKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO :2026/251 Esas

DAVACISI :TESLİME ŞANLITÜRK,

DAVALILARI : DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ, HURİYE GÖNEN, SADIK BOZKURT, SAFİYE ZURNACIOĞLU, ŞAHİN BOZKURT

DAVA : Muhdesat Adiyetinin Tespiti

Davasında dava dilekçesinde ve Mahkemece yapılan araştırma neticesinde SAFİYE ZURNACIOĞLU'nun adresine tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı ve davacı tarafın dava dilekçesindeki ileri sürdüğü hususları inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 28/08/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02550796