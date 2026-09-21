T.C. SİLİFKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. SİLİFKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2026/251 Esas
DAVACISI :TESLİME ŞANLITÜRK,
DAVALILARI : DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ, HURİYE GÖNEN, SADIK BOZKURT, SAFİYE ZURNACIOĞLU, ŞAHİN BOZKURT
DAVA : Muhdesat Adiyetinin Tespiti
Davasında dava dilekçesinde ve Mahkemece yapılan araştırma neticesinde SAFİYE ZURNACIOĞLU'nun adresine tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı ve davacı tarafın dava dilekçesindeki ileri sürdüğü hususları inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 28/08/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02550796