T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Yaylalı Mahalle/Köy, Hasan Tarla Mevkii, 1214 Ada, 18 Parsel, Hali hazırda boş olan, kadastral yolu olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 1214 Ada 18 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.764,11 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Tarımsal niteliği korunacak alanda kalmakta olup parselin ifrazı mümkün değildir.

Kıymeti : 3.881.042,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Yaylalı Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 1228 Ada, 2 Parsel, Üzerinde 2 katlı ahşap yapı olup, kadastral yolu olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen parseldir. Yapılan incelemede 2 katlı ahşap ev, boş durumda olup, tamamı ahşap karkas taşıyıcı sistemi, çatı ahşap malzemeleri, çürümüş, kısmen çökmüş durumda olup iskan edilmesi sakıncalı ve tehlikeli olduğu, onarım ve tamiratının mümkün olmaması sebebi ile ekonomik değerde olmadığı tespit edilmiştir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 1228 Ada 2 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 159,08 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı E=0.35 yapılaşma yoğunluğunda iki kat konut alanında kalmakta olup parsel üzerinde tescilli bina bulunmaktadır.İfraz yapılabilmesi için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Kıymeti : 1.336.272,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:21

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Yaylalı Mahalle/Köy, Golelma Mevkii, 1214 Ada, 2 Parsel,Hali hazırda boş olan, kadastral yolu olan, killi-tınlı-kumlu, % 1-3 eğimli, yarı geçirgen bahçe arazisidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 1214 Ada 2 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 178,85 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Tarımsal niteliği korunacak alanda kalmakta olup parselin bir kısmı dere koruma bandından etkilenmektedir. Parselin ifrazı mümkün değildir.

Kıymeti : 393.470,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 12:21

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Yaylalı Mahalle/Köy, Golelma Mevkii, 1205 Ada, 18 Parsel, Hali hazırda boş olan, kadastral yolu olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 1205 Ada 18 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.309,60 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Tarımsal Niteğili Korunacak alanda kalmakta olup, parselin ifrazı mümkün değildir.

Kıymeti : 5.081.120,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Yaylalı Mahalle/Köy, 125 Ada, 4 Parsel, Hali hazırda boş olan, kadastral yolu olan, killi-tınlı-kumlu, % 1-3 eğimli, yarı geçirgen arsa vasfında tarla arazisidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 125 Ada 4 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 240,28 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Kısmen E=0.35 yapılaşma yoğunluğunda iki kat konut alanında, kısmen imar yolunda kalmakta olup ifraz yapılabilmesi için "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'' hükümleri geçerlidir,

Kıymeti : 2.018.352,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:34

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Yaylalı Mahalle/Köy, 126 Ada, 5 Parsel, Hali hazırda üzerinde 7 adet fındık ocağı olan, kadastral olarak yolu olan, killi-tınlı-kumlu, % 3-5 eğimli, yarı geçirgen arsa vasfına bahçe arazisidir. Ağaçların güncel değeri: 7ad.fındık ocağı, birim f.:1.000TL/ad,t.değeri:7ad*1.000TL=7.000TL),

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Yaylalı Mahallesi, 126 Ada 5 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 318,75 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Kısmen E=0.35 yapılaşma yoğunluğunda iki kat konut alanında, kısmen imar yolunda kalmakta olup ifraz yapılabilmesi için "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Kıymeti : 2.684.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 10:08

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Çavuş Mahalle/Köy, 158 Ada, 27 Parsel, Hali hazırda boş olan, kadastral yolu olan arsadır.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 158 Ada 27 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 579,95 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Çavuş Mahallesi:158 ada 27 parsel sayılı taşınmaz:26.10.1992 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile Yeniköy Deresi ve Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planında,büyük kısmı E=0.30 emsalde,Y en çok 2 kat KONUT ALANINDA, bir kısmı:imar yolunda, ek olarak plan notları 10.mad. göre:B ile gösterilen alanlarda bodrum kat iskan edilemez depo amaçlı 1 b.kat yapılabilir denilmiştir.

Kıymeti : 13.686.820,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 11:30

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, İmrendere Mahalle/Köy, Koca Mezarlık Mevkii, 4102 Ada, 24 Parsel, Hali hazırda boş olan, kadastral yolu olan,killi-tınlı-kumlu,% 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, İmrendere Mahallesi, 4102 Ada 24 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.977,51 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 16.06.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İmrendere Mahallesi Uygulama İmar Planında; 191 parsel sayılı taşınmaz, tarımsal nitelikli turizm alanında kalmakta olup ifraz yapılabilmesi için minimum parsel büyüklüğü 5.000 m²'dir. Denilmektedir.

Kıymeti : 13.644.819,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 12:30

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, İmrendere Mahalle/Köy, Koca Mezarlık Mevkii, 4102 Ada, 31 Parsel,Hali hazırda boş olan, kadastral yolu olan,killi-tınlı-kumlu,% 3-5 eğimli, yarı geçirgen tarla arazisidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, İmrendere Mahallesi, 4102 Ada 31 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.643,61 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 16.06.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İmrendere Mahallesi Uygulama İmar Planında; kısmen tarımsal nitelikli turizm alanında, kısmen de imar yolunda kalmakta olup ifraz yapılabilmesi için minimum parsel büyüklüğü 5000 m² dir

Kıymeti : 11.340.909,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:00

26/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02435237