T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2026/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Çavuş Mahallesi, 1019 ada 5 parsel sayılı taşınmazın imar yoluna cephesi olup, üzerinde yapı bulunmayan taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge yerleşim yeri içinde olup, konut amaçlı yapıların ve boş parsellerin bulunduğu bir bölgedir. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür. Parsel eğimli topoğrafik yapıya sahip olup, geometrik olarak dörtgen şekle sahiptir. Parsel üzerinde ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.
Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 1019 Ada 5 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 749,07 m2
İmar Durumu : Kısmen imar yolu ve kısmen Emsal: 0.40 ayrık nizam yükseklik 2 kat yapılaşma koşullarında konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 14.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 13:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:55
02/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02503633