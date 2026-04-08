T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul ili, Şile ilçesi. Akçakese mah 3154 Ada, 4 parsel 271,77 m2 Arsa vasıflı taşınmaz satılacaktır. 4 nolu taşınmazın Tapuda vasfı:”Arsa”dır.Parsel Şile merkezden doğu yönde yaklaşık 25km mesafede Akçakese Mahallesi yerleşik alan merkezinde kalmaktadır. İmar planında Konut alanında kalmaktadır. Çevresinde iskan edilen geleneksel yapım özelliklerinde müstakil konutlar vardır. Bulunduğu yerde hertürlü alt Yapı,doğalgaz, kanalizasyon, Elektrik, i çme suyu, çevre temizlik hizmetleri bulunmakta ve parsel bu hizmetlerden yararlanır durumdadır. Deniz görmez. Parsel güney yönden kadastral yol(Acısu Sokak) cephelidir. Yabani olarak yetişmiş kısa boylu otçul bitkiler vardır. Genel olarak tefsive edilmis ve Düzeltilmis konumdadır. tapuda Vasi, Arsa dır. Parsel halen kadastro parseli olup imar uygulaması/Kamu terkleri yapılmamış durumdadır.

Adresi :Şile İlçesi. Akçakese Mah 3154 Ada, 4 Parsel 271,77 M2 Arsa Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 271,77 m2

İmar Durumu : Şile Belediye Başkanlığının 12/04/2021 ve E.1678/3604

sayılı imar durumu yazılarında: "Akçakese Mahallesi 3154 ada 4 parsel sayılı taşınmaz:22.01.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Akçakese Mahallesi Uygulama imar Planında; Kısmen E=0.35 yapılaşma yoğunluğunda iki kat konut alanında, kısmen imar yolunda kalmakta olup, ifraz yapılması durumunda minimum parsel büyüklüğü 350 m2, minimum cephe 12 mt minimum derinlik 16 mt 'dir. ”Denilmektedir.

Kıymeti : 2.717.700,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:00

05/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02441917