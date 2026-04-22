T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/286 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/286 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURNA Mahalle/Köy, Cirmit Mevkii, 1152 Ada, 3 Parsel, 33 Nolu Bağımsız Bölüm Yapı bürüt inşaat alanı:183,64 m².Yapı netalanı:122,00m²? dir. Şile belediyesinden gelen yapı ruhsat izni 1990 yılına ait oluduğundan 150 m² nin altında kullanım alanına sahip olması ve proje tarihlerinin 1 Nisan 2022 öncesine dayanması sebebiyle, emlak vergisine esas arsa birim m² değerleri ruhsat tarihi kriterleri uyarınca KDV %1 olarak belirlenmiştir. Parsel üzerinde, parsel sınırlarının taş duvar ve güvenlik çitleri ile çevrili, site halinde, toplam 43 adet bağımsız bölümün bulunduğu tamamı bitmiş iskan edilen dubleks villalar vardır. Villalar 2li ikiz konumda ve 3 erli sıra ev şekilde projelendirilmiştir. Bulunduğu yeri-konumu itibarı ile, sitenin batı yönünde, ortak kullanım alanlarından basketbol-voleybol oyun alanına cepheli, kuzey yönden parsel sınırına yakın Karadeniz manzaralı konumdadır. Parsel doğudan-batı yönde yaklaşık %10-15 eğimlidir. Parsel içinde eğimli alanlar setlendirilmiş, peyzaj ve süs bitkileri ile donatılmıştır. Parsel güney yönden ana girişinde bekçi evi, araç ve yay yolları, otopark alanları, sosyal tesis binası, site yüzme havuzu ile alt yapı donatı tesis binaları bulunmaktadır. Site tamamı 28/29 yaşındadır.

İkiz yapı nizamında, bodrum kat, zemin ara kat ve 1. Katı olan toplam 3katlı binadır. Yapı 27/28 yaşındadır.1. sınıf malzeme ve işçilik kullanılarak tüm binanın bakım ve tadilatı yapılmış, tefrişli ve mal sahibi tarafından iskan edilmektedir. Betonarmekarkas yapım özelliklerinde, kaba ve ince inşaat işleri tamamlanmış, çatı beşik formda kiremit örtülü, oluk ve inişleri takılı, tesisatları bağlanmış, salon, odaları ahşap parke döşenmiş, ıslak zeminleri seramik döşenmiş, iç sıva ve boya işleri, tavan kartonpiyer işleri, mutfak dolap, tezgahı takılı, kalorifer petekleri takılı, kombi-doğalgaz ısıtmalı, salonda şömine ve teras barbekü nişi, elektrik, içme suyu, doğalgaz, kanalizasyon alt yapısı ve tesisatları bağlanmış durumdadır. İç ve dış doğramaları pvc, ısı camlıdır. Yapı inşaat alanı hesabı: Yapı bürüt inşaat alanı:183,64 m².Yapı netalanı:122,00m²’ dir. Bağımsız bölümün değerinin tespitinde dikkate alınan husus: 3 nolu parsel boş durumda değildir. Üzerinde iskanlı, kat mülkiyetli dubleks meskenler bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda, taşınmaz arsa birim fiyat tespitinde salt çıplak durumdaki çevre emsal taşınmaz parsellerin serbest piyasada satış değerlerinin yapılamayacağı, üzerinde yapı bulunmasından dolayı çıplak arsa birim fiyat tespitinde en gerçekçi ve geçerli metot olan Çıkartma Metodu kullanılmıştır. Bu metotta benzer özellikte, emsal niteliği taşıyan taşınmazların bağımsız bölüm satış TAŞINMAZIN AYRINTILI BİLGİLER VE FOTOĞRAFLARI SATIŞ İLANI EKİNDEKİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KIYMET TAKDİRİNDE BELİRTİLMİŞTİR .TAM HİSSELİDİR,

Adresi : Kurna Mahallesi 1152 Ada 3 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 15.594,66 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Bir kısmı Sahil Şeridi içerisinde, bir kısmı Park Alanında, bir kısmı: Günübirlik Tesis Alanında, bir kısmı Konaklama ve ?KONUT ALANI?, bir kısmı yol alanı lejantında kalmakta olduğu ve sitede Kat irtifakının yapıldığı görülmüş, parsel üzerindeki yapılara ait:

Kıymeti : 8.610.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:56

17/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02452792