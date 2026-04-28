T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

34DHN333 plaka sayılı BMW Otomobil F2GC,2020 model, siyah renkli Benzinli/103 ,otomotik vitesli araç satılacaktır. Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin döşeımelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiş olup, aracın değeri1.800.000,00 TL sıdır.