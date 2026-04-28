Resmi İlanlar T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ
T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

2025/438 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/438 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.800.000,00 1 Taşıt 34DHN333 plaka sayılı BMW Otomobil F2GC,2020 model, siyah renkli Benzinli/103 ,otomotik vitesli araç satılacaktır. Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin döşeımelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiş olup, aracın değeri1.800.000,00 TL sıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 13:44
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 13:44
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:44
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 13:44

27/04/2026

(İİK m.114/4)

Basın No: ILN02457620