T.C. ŞİLE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO :2024/1044 Esas

KARAR NO : 2025/388

HÜKÜM:

1-Sanık SALOMATKHON KHAITBAEVA'nın "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5237 S. TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, önem ve değeri, güttüğü amaç ve saiki dikkate alınarak alt sınırdan 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın, etkin pişmanlık göstererek katılanın zararını kovuşurma aşamasında tamamen tazmin etmesi nedeniyle cezadan TCK'nın 168/2 maddesi gereğince1/2 oranında indirim yapılarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanık hakkındaki cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek TCK'nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanık hakkında başkaca yasal veya takdiri cezayı teşdit eden veya hafifleten uygulama yapılmasına yer olmadığına,

5-SANIĞIN NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

6-Sanık hakkında Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı gözetilerek TCK.nın 53/1. maddesinde tahdidi olarak sayılan hak ve yetkilerden TCK.nın 53/1-a,b,d,e maddesinde sayılan hak ve yetkiler ile "c" fıkrasında sayılan hak ve yetkilerden kendi altsoyu dışında kalan kişiler ile ilgili hak ve yetkinin kullanılmasından TCK.nın 53/2. maddesi gereğince cezanın infazının tamamlanmasına kadar, TCK.nın 53/1-c fıkrasındaki hak ve yetkilerden kendi altsoyu olan kişiler ile ilgili hak ve yetkinin kullanılmasından TCK.nın 53/3-1. cümlesi gereğince bu hak veya yetkilerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infaz edildiği ana kadar veya koşullu salıverilmesine karar verildiği ana kadar YOKSUN BIRAKILMASINA

7-Sanık hakkında tayin olunan hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi göz önüne alınarak yasal şartları oluşmadığından CMK'nın 231 ve TCK'nın 50, 51 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

8-Sanıkların sarfına neden olduğu 3 adet tebligat gideri 525,00 TL yargılama giderinin CMK'nın 325'inci maddesi uyarınca sanıklardan eşit oranda tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

Mahkememiz kararına karşı 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilen;

Abdumukhtor ve Saodat kızı, 18/10/1990 TASHKENT doğumlu, TC Kimlik No:99777992762 SALOMATKHON KHAITBAEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı 50 bin veya üzeri olan Türkiye genelinde yayınlanan bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan masrafının mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline karar verildiği, İLAN OLUNUR.10/04/2026

