T.C. SİİRT AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/402 Esas

10.04.2026

Konu : İlanen Tebligat

İLAN

Davacı , AYŞE GÖKTAŞ ile Davalı , BADRIYA KAUD arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan davalı BADRIYA KAUD'un adres bilgileri tespit edilemediğinden ve tebliği mümkün olmadığından, davalıya, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, "Belirlenen 16.07.2026 günü saat 10.30'da geçerli bir mazeret bildirmeksizin mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ve tebliğ olunur " şerhi ile ilan olunur.

İLGİLİ KİŞİ : BADRIYA KAUD - 99629653582 Cadde: 5726 Mahalle: Gündoğdu Mah. Dış Kapı No:43 İç Kapı No:3 Akdeniz/Mersin Akdeniz/ MERSİN

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, ALI ve FATIMA oğlu/kızı, 01/01/1999 dogumlu,

Basın No: ILN02447386