T.C. SİİRT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N



ESAS NO : 2021/55

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Emine ERKUŞ vs. aleyhine mahkememizde açılan Siirt ili Merkez İlçesi Bostancık Köyü 124 ada 1 parselde kayıtlı 836,24 m² taşınmaz ile ilgili olarak Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açıldığı, mahkememizce yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince;

Tüm araştırmalara rağmen dahili davalılar; Abdullah ve Hüznadan olma 1970 doğumlu Bengin KAYA,1967 doğumlu Hacice KAYA, 1964 doğumlu Galiye KAYA, 1975 doğumlu Halil KAYA, 1960 doğumlu Safiye KAYA'nın ikametgahı, meskeni ve işyeri adresi tespit edilemediğinden, adresi meçhul sayılan dahili davalılara dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup; mahkememiz 2021/55 esas sayılı dosyasının duruşma gününün 12/11/2026 saat:10.05 olduğu, mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam olunacağı hususu dahili davalılar; Hacice KAYA, Bengin KAYA, Galiye KAYA, Halil KAYA, Safiye KAYA'ya tebligat yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu 28. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02562335