T.C. SİİRT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
T.C. SİİRT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
DAHİLİ DAVALI: MERESE ATALA - 35227617014 - SİİRT ili, MERKEZ ilçesi, BOSTANCIK mah/köy, 21 Cilt, 27 Aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı, ABDULKERİM ve SABRİYE kızı, 01/02/1953 doğumlu
Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan dahili davalı Merese ATALA'nın yurtiçi adresinin bulunamaması, adresinin Suriye olması ve Suriye ülkesine tebligat çıkartılamadığından tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup dahili davalının duruşmanın bırakıldığı 13/06/2024 günü saat 09:10'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam olunacağı ilan olunur. 01/03/2024
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Basın No: ILN01996500