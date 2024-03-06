  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. SİİRT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Resmi İlanlar

T.C. SİİRT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-06 00:00:00 -

T.C. SİİRT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/9 Esas

DAHİLİ DAVALI: MERESE ATALA - 35227617014 - SİİRT ili, MERKEZ ilçesi, BOSTANCIK mah/köy, 21 Cilt, 27 Aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı, ABDULKERİM ve SABRİYE kızı, 01/02/1953 doğumlu

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan dahili davalı Merese ATALA'nın yurtiçi adresinin bulunamaması, adresinin Suriye olması ve Suriye ülkesine tebligat çıkartılamadığından tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup dahili davalının duruşmanın bırakıldığı 13/06/2024 günü saat 09:10'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam olunacağı ilan olunur. 01/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01996500