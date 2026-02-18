T.C. SİİRT 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Sayı : E.86525263-2026/4-Ceza Dava Dosyası

16.02.2026

Konu : İlanen Tebligat

İ L A N

Mahkememizin 06/01/2026 tarih, 2026/4 esas, 2026/1 karar sayılı ilamı ile Faik ve Zehra oğlu 20/04/1964 doğumlu, sanık Veli PIRNIZOĞLU (TC.Kimlik No: 500***** 332) hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan "1-Her ne kadar sanıklar Hakan KIYAK ve Veliz PIRNIZOĞLU hakkında müşteki İdris EĞİLMEZ'e yönelik Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f-sonn maddeleri gereğince cezalandırılmaları istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ise de; sanıkların üzerine atılı suçun TCK 157/1 maddesi kapsamında Basit Dolandırıcılık suçuna vücut verir nitelikte olduğu ve söz konusu suçun uzlaştırmaya tabi suçlardan olduğu ve uzlaştırma hükümlerinin uygulanmadığı anlaşıldığından taraflar arasında uzlaştırma işlemlerinin yapılması amacıyla uzlaştırma bitinceye kadar 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi gereğince KOVUŞTURMANIN DURMASINA, 2-5271 sayılı CMK'nın 253. ve 254. madde fıkraları gereğince uzlaştırma işlemleri için gereği yapılmak üzere dosyanın Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLMESİNE, 3-Sanıklar hakkında uzlaştırma işlemlerinin sonuçlanması akabinde kovuşturmanın bulunduğu aşamadan devamına, Tarafların yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere mahkeme katibine beyanda bulunmak sureti ile Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Yasa yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi" şeklinde karar verilmiştir.

Sanık Veli PIRNIZOĞLU'na gerekçeli kararın sanığın bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, adresi meçhul sayılan sanık hakkındaki karar özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesine göre ilanen tebliğine, Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02402873