T.C. SEYDİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Esas no :2025/540

İLAN METNİ

Mecid El Mır tarafından Nuseybe El Mır aleyhine açılan boşanma davasında Ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmiş olup, 28.01.2027 günü saat : 09.20 de yapılacak duruşmaya,sulh ve arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmemeniz halinde karşı tarafın duruşmaya gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, her iki tarafından da gelmemesi veya bir tarafın gelip davaya takip etmeyeceğini bildirmesi halinde HMK 150 /1 uyarınca dosyanın işlemden kaldırılacağı, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu davalı Nuseybe El Mır adına ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02576494