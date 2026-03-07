T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/1055 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1055 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, YUKARIKOCAYATAK Mahalle/Köy, AKKUYU Mevkii, 214 Ada, 3 Parsel, Tarla vasıflı taşınmazda tapu kaydı üzerinde 3 adet beyan , 1 adet irtifak ,2 adet şerh kaydı bulunmaktadır. Çevrede genel yapılaşma, seyrek köy tipi yapılar, meyve bahçeleri, örtü altı tarımı yapılan seralar ve tarım arazilerinin hakim olduğu mevki şeklindedir. Rapora konu taşınmazın yakın çevresinde tarımsal faaliyet amaçlı örtü altı seralar ve tarım arazileri bulunmaktadır. Havadar mevki özelliğinde olması, tarımsal faaliyetin yapılması tercih nedenlerinden olup yerel halk tarafından talep görmektedir. Taşınmaz köy yerleşim alanı dışında olup bölgenin ana arter özelliğinde olan Antalya - Mersin Yolu' na 2,60 km Antalya Havalimanı' na 14,40 km, Serik Adliyesi' ne 11,30 km kuş uçumu mesafededir. Parsel üzerinde plastik sera olduğu tespit edilmiştir. Parselin mahallinde güney-doğusunda bulunan Aralık kümesi küme evler yolundan ulaşımı sağlanmakta olup özel araçla ulaşım mümkündür. Taşınmaz yaklaşık %1,3 eğime sahiptir. Taşınmazın yakın çevresinde açık tarım arazileri, örtü altı tarımın yapıldığı seralar, kapama meyve bahçeleri mevcuttur. Belediye mücavir alanı içerisinde olup imar planı dışında kalan parselin yakın çevresinde müstaik ev kullanımlı yapılar ve açık tarım arazileri mevcuttur. Taşınmaz konum, sulama suyu temini ve toprak yapısı itibariyle tarıma elverişli olduğu görülmüştür. Taşınmaz yerinde oluşmuş toprak yapısında killi-tınlı bünyede, taşlılık oranı az seviyede, orta derin profilli, kırmızı Akdeniz Toprağı yapısındadır. Eğimi yaklaşık %1-3 civarındadır. Taşınmazın üzerinde plastik sera ve bir adet yenidünya olduğu tespit edilmiştir. Seranın değeri belirlenirken Piyasa araştırması yapılmış seranın yıpranma payı da değerlendirilerek fiyat verilmiştir. Ağaçların değerlerini belirlerken piyasa araştırması yapılmış aynı zamanda Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ağaç rayiç değerlerinden yararlanarak belirenmiştir. Arz üzerinde 1 adet 6-8 yaş aralıgında Yenidünya ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan Toplam Ağaç Bedeli = 4.200,00 TL dir. Yapı Değeri ( plastik sera ) : Toplam 2320,00 m ²x 1350,00 m²/TL= 3.132.000,00 TL, Sondajın Değeri : 80.000,00 TL. Taşınmaz üzerindeki toplam muhtesat değeri: 4.200,00 + 3.132.000,00 + 80.000,00 3.216.200 ,00 TL

Aile Mahkemesince Konulan Şerhin Kaldırılamayacağı Bildirilmiş, mahkemenin ilgili yazısı evraklar arasına eklenmiştir. İhtiyati tedbirli olarak satılacaktır. Ayrıca taşınmaz irtifak hakkı ile birlikte satılacaktır.

Adresi : Yukarıkocayatak 214 Ada 3 Parsel Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 2.480,77 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Serik Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Antalya İli Serik İlçesi, Yukarıkocayatak Mahallesi 212 ada 18 parsel sayılı taşınmaz, Belediyemiz sınırları içerisinde olup, imar planı dışında kalmaktadır. Bahse konu parselde; 10.07.2017 tarih ve 584 Sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan Aksu-Döşemealtı-Kepez-Konyaaltı- Muratpaşa-Serik İlçeleri 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri geçerlidir denilmektedir.

Kıymeti : 6.689.278,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Diğer : 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır.

İrtifak Hakkı : M: PLANI VEÇHİLE 475 M2 LİK SAHADA TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE İRTİFAK HAKKI. (17.07.2018 tarih 11350 yevmiyeli Toplulaştırma Neticesinde bu parselin 26,39 m2 lik irtifak hakkı tekabul

Diğer : 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme.

Diğer : iğer (Konusu: tarım reformu genel müdürlüğünün 8817180 sayılı yazısına istinaden Parsel serik ovası koruma alanları içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşim alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin almadan tarımsa üretim amacı dışında kullanılamaz ) Tarih: 30/07/2024

Diğer : İhtiyati Tedbir: ANTALYA 3. AİLE MAHKEMESİ nin 03/06/2025 tarih 2025/222 ESAS sayılı Mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama: - )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:59

25/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02414518