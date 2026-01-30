T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/779 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/779 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, BELEK Mahalle/Köy, 1649 Ada, 2 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz imar planı içerisinde ve Konut Alanında kalmaktadır. Borçlu adına tam kayıtlıdır. Taşınmaz Belek Mahallesi sınırları içerisinde, Acısu Çayı güneyinde, Fatih Caddesi ile Belek-59 Sokak kesişimindeki Sama Rıver Sitesi No:9 C blokta yer alan 5 bağımsız bölüm numaralı Mesken nitelikli taşınmazdır. Bölge, yapılaşma sürecinin devam ettiği yerleşim alanlarındandır. Konum itibari ile ilgili belediyenin her türlü alt yapı ve hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Ulaşımı toplu taşıma araçları ile sağlanabilmektedir. Orta gelir düzeyine sahip bireylerce konut amaçlı tercih edilen bölgede konumludur. Mahallinde Belek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan taşınmaz, turizm bölgesi özelliğinde olması, konaklama tesislerine yakın mesafede olması, ulaşımın kolay olması tercih nedenlerindendir. Alt yapı ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz Fatih Caddesi ile Belek - 59 Sokak cepheli olup Serik Devlet Hastanesine 6,45 km, Serik İlçe Merkezi' ne 6,50 km, Antalya Havalimanı' na 23,50 km, Serik Şehirler Arası Otobüs Terminali' ne 5,50 km kuş uçumu mesafededir. Sama Rıver Sitesi; 2.801,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde, benzer mimari özellikte 4 blok ve 24 adet meskenden oluşmaktadır. Site etrafı duvarlarla çevrili olup 2 adet yüzme havuzu bulunmaktadır ve bahçe peyzaj düzenlemesi kısmen yapılmıştır. C blok güney istikametinde 3.blok konumludur. Ana yapı betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizamda, inşa edilmiş olup projesine göre, zemin kat + 2 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın dış cephesi normal sıva üzeri boyalı, sahanlık ve merdiven zeminleri mermer kaplamadır. Bina giriş kapısı camlı demir doğramadır. Asansörsüz bina bakımlı durumda olup malzeme işçilik kalitesi orta düzeydedir. C blok 5 b.b. no' lu mesken: Projesinde ve mahallinde 2.katta yer alan kuzey doğu ve güney cepheli Mesken nitelikli taşınmazın kullanım alanı projesine göre brüt 68 m2 net 62 m2 alanlıdır. Taşınmaz projesine göre antre hol ile bağlantılı 2 oda, 1 banyo, wc-lavabo, salon, açık mutfak ve 1 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın giriş çelik kapı, dış doğramaları pvc doğramadır. Taşınmaz mahallinde kapalı olmasından dolayı içeriden tespiti yapılamamış olup projesinde karşılık gelen kısımda dışarıdan tespiti yapılmıştır. Dış tespitler itibariyle taşınmazın kullanımda olduğu görülmüştür.

Adresi :Belek Mah. Belek-59 Sok. Sama Rıver Sitesi. No:9 C Blok İç Kapı No:5 Serik / Antalya Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 68 m2

Arsa Payı : 1/24

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Yapılaşma şartı; Ayrık nizam, Emsal:0,60, Taks:0,40' geçemez h maks 3 kat denilmektedir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:14

20/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02388487