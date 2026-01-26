T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2015/3582 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2015/3582 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, KARADAYI Mahalle/Köy, 129 Ada, 937 Parsel, imar planı dışında kalmaktadır. Taşınmaz Antalya ili Serik İlçesi Karadayı Mahallesinde yer almakta olup mahalle merkezine 2 km mesafede yer almaktadır. Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmamakta, ulaşım tarla içi yollardan sağlanmaktadır. Taşınmaz D-400 kara yoluna 4 km, denize mesafesi 5 km dir. İl / ilçe / mahalle konumu: Büyük şehir il merkezine 40 km, İlçe merkezine 6 km Karadayı mahallesi yerleşim birimine 2 km mesafede yer almaktadır. Tarım potansiyeli yüksek ilçe merkezine yakındır. Arazi topografik olarak düz ve tarıma elverişli niteliktedir. DSİ sulama sistemi içinde yer almakta olup sulama imkânı bulunmaktadır. Parsel üzerinde bulunan meyve ağaçlarının yaklaşık 4 yıl önce gövdelerinden kesildiği, bu süreçte sulama ve bakım yapılmadığı, kesim sonrası yeniden filizlenme olduğu ancak gelişimin normal seyrinde olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde verim çağında (22-23 yaş)1.111 adet portakal ağacı, 50 adet limon ağacı bulunmaktadır.

Adresi : Karadayı Mahallesi129 Ada 937 Parsel Taşınmaz Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 72.253,73 m2

Hisse : Borçlu adına 1/20 hisselidir

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.892.781,18 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:14

11/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

