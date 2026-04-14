T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/289 Esas

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVAL : MUSTAFA İMAMOĞLU - 11047686744 -Honselersdijkstraat 69-4 Amsterdam 1059 GA 9938 Hollanda/AMSTERDAM

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir dava dilekçesi, tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, gönderilen zarfın belirtilen adrese ulaştırıldığını ancak kimseye teslim edilememesi nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesinde: Antalya İli, Serik İlçesi, Abdurrahmanlar Mahallesi 943 parsel nolu taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tapuya tesis edilmesine karar verilme şeklinde talep edilmiştir. Dava dilekçesine " HMK. 122. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. Maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

