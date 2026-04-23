T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2024/22 Esas

DAVACILAR : 1- ATİYE SAVRAN

2- BAYRAM YILDIZ

3-GÜLSÜM KARAÇOR

4-İBRAHİM YILDIZ

5-NEZAHAT AYDIN

6-OKTAY YILDIZ

7-ORKUN YILDIZ

8-PAKİZE YILMAZ

10-RAMAZAN YILDIZ (T.C:22588301874)

11-RAMAZAN YILDIZ (T.C:22699298186)

12-RAŞİT YILDIZ

13-SÜLEYMAN YILDIZ

14-HAPA ATEŞ

15-ADEM DURAMAN

16-NİLÜFER YILDIZ

17-TÜRKAN KILINÇ

DAVALILAR : 1- SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- SERİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

3- SERİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

4- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI .

Antalya ili Serik ilçesi, Bilginler( kızıllar mahallesi, pelitli mezarlık mevkii, doğusu mezar yolu, batısı Fehmi Tunç, Adem Duraman, Hasan Yıldız, Muzaffer Tunç tarlası, güneyi Muzaffer Tunç tarlası ve kuzeyi Şaban Yıldız tarlası ile çevrili yaklaşık 22 dönüm civarında taşınmaz ile Serik ilçesi Bilginler(Kızıllar) mahallesi, pelitli mezarlık mevkii, doğusu mezar yolu, batısı kanal, güneyi orman ve kuzeyi orman ile çevrili yaklaşık 2 dönüm civarında taşınmazın davacılar Atiye Savran, Bayram Yıldız, Gülsüm Karaçor, İbrahim Yıldız, Nezahat Aydın, Oktay Yıldız, Orkun Yıldız, Pakize Yılmaz, Ramazan Yıldız (22588301874), Ramazan Yıldız (22699298186), Raşit Yıldız, Süleyman Yıldız, Hapa Ateş, Adem Duraman, Nilüfer Yıldız, Türkan Kılınç adına T.M.K.'nın 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur. 08/04/2026

Basın No: ILN02454061