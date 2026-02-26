T.C. SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/59 Esas

DAVALILAR : MUSTAFA FIRAT KADAİF-15265533538-Cemil Atakara Bestline Cont. 19 Mayıs Cad. No.59/A Zeytinlik GİRNE

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz dosyasında yurt dışı adresine bilirkişi raporu için davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz Ek Bilirkişi Raporunda; Dava konusu Yukarı Kocayatak köyü eski 380 numaralı parsel 19.12.1953 yılında senetsizden 37125.00 m2 yüzölçümü ile tespit yapılmıştır. Dava konusu eski 380 numaralı parselin tescili 08.02.1982 tarih 156 yevmiye numarası ile Hükmen tescil edilmiştir. Kök Raporumuzda eski 380 yeni 338 ada 3 parselin toplam değeri 17.155.644,48 TL olarak belirtmiş ancak tapuda hisse hatası belirtmesi olduğundan tapu maliklerine dağıtım yapılmamıştı ancak davacı vekilini itirazı doğrultusunda tapudaki tescilli olan mevcut hisseye göre dağıtım yapılmış ve yukarıda tabloda gösterilmiştir. Kök Raporumuzda eski 380 yeni 341 ada1 parselin toplam değeri 540.869,4 TL olarak belirtmiş ancak tapuda hisse hatası belirtmesi olduğundan tapu maliklerine dağıtım yapılmamıştı ancak davacı vekilini itirazı doğrultusunda tapudaki tescilli olan mevcut hisseye göre dağıtım yapılmış olduğu rapor edilmiştir.

Durusma Günü: 05/03/2026 günü saat: 11:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 02/01/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02409226