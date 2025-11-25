  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/207 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Akbaş Mahallesi

ADA NO : 238

PARSEL NO : 3

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 3394.4 m2 daimi irtifak, 932.26 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli Serik İlçesi Akbaş Mahallesi 238 ada 3 parselde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün18/10/2024 tarih ve 0887oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda
kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/207 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 01.11.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02339529