T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Akbaş Mahallesi
ADA NO : 238
PARSEL NO : 3
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3394.4 m2 daimi irtifak, 932.26 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli Serik İlçesi Akbaş Mahallesi 238 ada 3 parselde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün18/10/2024 tarih ve 0887oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda
kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/207 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 01.11.2025
