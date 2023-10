T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/576 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya ili Serik ilçesi Deniztepesi Mahallesi



ADA NO :126



PARSEL NO : 9



VASFI : Tarla



YÜZÖLÇÜMÜ : 39.030,48 m2 lik taşınmazda 4.741,69 m2'lik irtifak hakkı tescili



MALİKLERİN :ADNAN TEMİZ- ADNAN MENDERES BULUT-

ADI VE SOYADI ALAİTTİN TEMİZ-ARİF BULUT-ARİF CAN-AYŞE DEMİR-

AYŞE ŞAHİN- AYŞE TEMİZ- BERRİN ÇEVİK-

BURCU TEMİZ- EBRU DEMİR- EMİN DEMİR-

EMİNE AKSU-EMİNE TEMİZ- ERDOĞAN TEMİZ-

FATMA BAYSAL- FATMA MANDA- FATMANA TEMİZ- FERİT TEMİZ-GÜLSEVİM DURMAZ- HAVVA GÖKALP- HÜSEYİN TEMİZ- İSMAİL CAN- İZZET BULUT- MEHMET CAN- MEHMET DEMİR-MERAL AKSU-

MUSTAFABULUT- MÜMTAZ TEMİZ- NARİYE SAYGI- NEZİHE SARI- NİHAL TEMİZ ATAY- NUREDDİN DEMİR- OĞUZ TEMİZ- RAMAZAN TEMİZ- REFİK YAŞAR TEMİZ- SANİYE KAYA- TİMUR TEMİZ- YETER KURT - ZAFER DEMİR - ZAHİDE TEMİZ TUY- ARİF BULUT- DÖNDÜ ÖZ- ESMEHAN DEMİR - GÜLSÜM BULUT - HASAN TEMİZ -YAŞAR TEMİZ - RAMAZAN TEMİZ-



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü)



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Antalya İli, Serik ilçesi, Deniztepesi Mahallesi, 126 Ada 9 Parselde davalılara ait tarladan geçen enerji nakil hattı ile ilgili olarak TEİAŞ Yönetim Kurulunca alınan 29-527 sayı ve 04/12/2014 tarihli kamu yararı kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 317 sayılı ve 22/12/2014 tarihli yazısı ile onaylanan karar gereğince kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine,üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının TEİAŞ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.



Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2019/576 esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.



Mahkememizce tespit edilecek olan kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Serik Şubesine yatırılacaktır.



Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 11/02/2020

