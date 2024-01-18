T.C. SERİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/129 Esas

KARAR NO: 2023/572

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı ilamı ile 4 Yıl 2 Ay Hapis cezası verilen, İlhami ve Aynur Kızı 16/05/1989 D.lu. MELTEM DEVRİŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış,mahkememizin 09/11/2023 tarih 2022/129 Esas 2023/572 sayılı GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiş olup iş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01968610