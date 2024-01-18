T.C. SERİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
2024-01-18 00:00:00 -
T.C. SERİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2022/129 Esas
KARAR NO: 2023/572
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı ilamı ile 4 Yıl 2 Ay Hapis cezası verilen, İlhami ve Aynur Kızı 16/05/1989 D.lu. MELTEM DEVRİŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış,mahkememizin 09/11/2023 tarih 2022/129 Esas 2023/572 sayılı GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiş olup iş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.
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Basın No: ILN01968610