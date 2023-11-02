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Resmi İlanlar T.C. SERİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. SERİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-02 00:03:00 -

T.C. SERİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2018/731 Esas
KARAR NO : 2021/543

Basit Yaralama suçundan İsmail ve Ayten oğlu 05/03/1992 D.lu. EYYUP YILMAZ 'a aramalara rağmen ulaşılamaması nedeniyle mahkememizin 05/10/2021 tarih 2018/731 esas 2021/543 sayılı kararı ile verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ,5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına dair verilen hüküm tebliğ edilememiş olup, iş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01922399