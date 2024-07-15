T.C. SERİK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2016/283 Esas

KARAR NO : 2017/241 Karar

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/10/2017 tarihli ilamı ile hakkında BERAAT kararı verilen Qudrat ve Qretta oğlu 25/03/1982 Azerbaycan doğumlu Rıyad Alıyev tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 gün için Manavgat Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazı kabul olmak üzere itiraz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 02/01/2024

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Basın No: ILN02061428