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Resmi İlanlar T.C. ŞEMDİNLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ŞEMDİNLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ŞEMDİNLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/122 Esas
30.12.2025
 
İLAN

Davacı ABDULLAH GÜNGÖR tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında gaipliği istenen Hakkari ili, Şemdinli İlçesi nüfusuna kayıtlı Abdullah ve Hilla'dan olma, 01/07/1980 doğumlu 15851162234 TC kimlik numaralı MUHSİN GÜNGÖR'ün gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; TMK'nın 33.maddesi gereğince gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin 6(altı) ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. (1.İlan) 30/12.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 15851162234
ADI SOYADI : MUHSİN GÜNGÖR
BABA ADI : ABDULLAH
ANA ADI : HİLA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1980
DOĞUM YERİ : ŞEMDİNLİ
İKAMETGAH ADRESİ : Anadağ Köyü Beşikağaç Mezrası Besıkagaç Küme Evleri Fevzi Güler Sitesi No: 51/1 Derecik/ HAKKARİ

#ilangovtr

Basın No: ILN02504196