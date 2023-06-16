T.C. ŞEMDİNLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/229 Esas



Hakkari İli Şemdinli İlçesinde bulunan ve aşağıda taşınmaz bilgileri yazılı olan taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği taşınmaz sahibi ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına ilgili bankaya yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.Maddesi gereğince ilan olunur.



TAŞINMAZ BİLGİLERİ:



Esas Mevki Maliki Kamulaştırılan Alan

2023/229 Şemdinli Günyazı Köyü 201 ada 9 parsel Nurettin TAŞAR 520,36 m2

#ilangovtr

Basın No: ILN01847331