T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

AÇIK TEKLİF USULÜYLE YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

İHALENİN KONUSU:

Madde 1- Mülkiyeti, Selçuk Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan 6 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “Açık Teklif Usulüyle” ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır. İhale şartname bedeli 20.000,00 TL (YirmiBin.TL)’dir. Her bir taşınmaz ihalesi için ayrı ayrı şartname satın almak zorunludur. Ayrıca; İdare gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.



İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH ve SAAT ile İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI:

Madde 2-) İhale, Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk mahallesi, Atatürk caddesi No:111 adresindeki binasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 21/04/2026 tarihinde Belediye Encümenince yapılacaktır. İhalede satılacak taşınmazların; mahalle, ada ve parsel bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli, imar durumu, ihale tarih ve saati aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Taşınmazların üzerindeki bütün takyidatlar için tapu kaydına bakılacaktır. İmar Durumu ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden incelenebilecektir.



Mahalle Adı Ada No Parsel No Alanı (m2) ve Cinsi Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İmar Durumu İhale Tarihi ve Saati Selçuk 107 14 736,77 m² Arsa 15.100.000,00 TL 453.000,00 TL Ayrık Nizam-Ticaret 21/04/2026 Saat:10:00 Selçuk 107 13 546,14 m² Arsa 10.750.000,00 TL 322.500,00 TL Ayrık Nizam-Ticaret 21/04/2026 Saat:11:00 Selçuk 107 12 439,47 m² Arsa 8.500.000,00 TL 255.000,00 TL Ayrık Nizam-Ticaret 21/04/2026 Saat:12:00 Selçuk 107 11 500,63 m² Arsa 9.500.000,00 TL 285.000,00 TL Ayrık Nizam-Ticaret 21/04/2026 Saat:14:30 Selçuk 107 10 386,66 m² Arsa 7.300.000,00 TL 219.000,00 TL Ayrık Nizam-Ticaret 21/04/2026 Saat:15:30 Acarlar 213 3 11.888.18 m²

Zeytinlik 9.500.000,00 TL 285.000,00 TL Zeytinlik 21/04/2026 Saat:16:30

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR HAKKINDA ÖZEL HUSUSLAR:

Acarlar Mahallesi 213 ada 3 parsel nolu 11.888,18 m² miktarındaki taşınmazın kiracısı bulunmakta olup, kira sözleşmesi 29.11.2026 tarihine kadar devam etmektedir. İhaleyi katılan talipliler bu kira sözleşmesinin bütün hukuki sorumluluk ve sonuçlarını kabul etmiş sayılır. Taşınmazın üzerinde ayrıca irtifak hakkı mevcut olup tapu kaydından incelenebilecektir.



İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

Madde 3- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:



A) Gerçek kişiler için:

a) Nüfus cüzdanı onaylı sureti,

b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi beyanı,

c) İhale ile ilgili yatan geçici teminata ilişkin makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belge,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) 20.000,00 TL (YirmiBin.TL) olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

f) İhaleye katılacakların kendilerinin veya temsilcilerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge ya da yazılı beyan, (Beyan, Belediye Başkanlığına elle yazılı dilekçe şeklinde olabilir)

g) İhaleye katılacakların kendilerinin veya temsilcilerinin FETÖ, PDY ve silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin yazılı beyan, (Beyan, Belediye Başkanlığına elle yazılı dilekçe şeklinde olabilir)

h) Belediyeye doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı v.b.) olarak vadesi geçmiş (kesinleşmiş) borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge ibraz etmeleri şarttır.

ı) İhaleye katılacak istekliler yerinde mevcut durumu gördüğünü, tapu kaydını ve imar durumunu incelediğine dair “Yer Gördü Belgesi ve Taahhüdü” düzenlemek ıslak imzalı ve yazılı olarak son başvuru tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.



B) Tüzel Kişiler için:

a) Tüzel kişiliğin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,

b) Vergi Numarasını gösterir belge,

c) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı veya onaylı örneği,

d) İhaleye katılan yetkilinin imza sirkülerinin aslı,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnamelerinin aslı ya da noter tasdikli örnekleri ile vekâleten iştirak edenin imza sirkülerinin aslı,

f) İhale ile ilgili yatan geçici teminata ilişkin makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belge,

g) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve KEP elektronik posta adresi beyanı,

h) Oda Kayıt Belgesi veya Ticaret Sicil Kaydı

ı) Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgeleri,

k) 20.000,00 TL (YirmiBin.TL) olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

l) Tüzel kişiliğin veya ihaleye katılacak temsilcilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge ya da yazılı beyan (Beyan, Belediye Başkanlığına elle yazılı dilekçe şeklinde olabilir) ,

m) Tüzel kişiliğin ve ihaleye katılacak temsilcilerin FETÖ, PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan (Beyan, Belediye Başkanlığına elle yazılı dilekçe şeklinde olabilir),

n) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi ile birlikte bu maddeye göre istenen belgeler ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri için ayrı ayrı bildirilecektir.

o) Belediyeye doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak vadesi geçmiş (kesinleşmiş) borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge ibraz etmeleri şarttır.

p) İhaleye katılacak istekliler yerinde mevcut durumu gördüğünü, tapu kaydını ve imar durumunu incelediğine dair “Yer Gördü Belgesi ve Taahhüdü” düzenlemek ıslak imzalı ve yazılı olarak son başvuru tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.



İhale Komisyonunun sekreterya görevini, Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yapacaktır. İhaleye son başvuru, ihale saatinden 30 dakika önce sona ermekte olup; ihaleye katılacak olanların, katılım evraklarını ihale saatinden 30 dakika önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur; evraklarını teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.



İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgiler Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden veya 0.232.8926925 Dahili: 115 ve 139 nolu telefonlardan öğrenilebilir. İlan olunur.

