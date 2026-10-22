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Resmi İlanlar T.C. SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
Resmi İlanlar

T.C. SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

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T.C. SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

İ L A N

ESAS SAYISI : 2024/9 Tereke

Muris Erdem ALGAN-12146731724
Tereke Tasfiye Memurluğundan

Adi Tasfiye İlanı

Müteveffa (Miras bırakan) : Erdem ALGAN

Ölüm Tarihi : 20/05/2023

Mahkememizin 06/02/2025 tarihli kararı ile murisin terekesinin iflas usulü ile tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiyenin adi usulle yapılmasına karar verilmiştir.

1-Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarının ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Mahkememize tevdi etmeleri,

2- Müteveffaya borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini veya borçlarını bildirmeleri, aksi halde cezai sorumluluğu gerektireceği,

3-Müteveffanın mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar o mallar üzerinde kanuni hakları saklı kalmak şartı ile bunları aynı süre içinde tereke tasfiye memurluğu emrine tevdii etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, hususları ilan olunur. 25/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02574646