T.C. SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
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T.C. SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2024/9 Tereke
Muris Erdem ALGAN-12146731724
Tereke Tasfiye Memurluğundan
Adi Tasfiye İlanı
Müteveffa (Miras bırakan) : Erdem ALGAN
Ölüm Tarihi : 20/05/2023
Mahkememizin 06/02/2025 tarihli kararı ile murisin terekesinin iflas usulü ile tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiyenin adi usulle yapılmasına karar verilmiştir.
1-Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarının ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Mahkememize tevdi etmeleri,
2- Müteveffaya borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini veya borçlarını bildirmeleri, aksi halde cezai sorumluluğu gerektireceği,
3-Müteveffanın mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar o mallar üzerinde kanuni hakları saklı kalmak şartı ile bunları aynı süre içinde tereke tasfiye memurluğu emrine tevdii etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, hususları ilan olunur. 25/09/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02574646