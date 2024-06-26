T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/29 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Tşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, Ağaçeşmesi Mevkii, 284 ada, 2 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz, Seferihisar-İzmir yolunun sağında (Seferihisar çıkışında), Ağaçeşmesi Mevkiinde kalmaktadır. Çolakibrahim Mahallesi ve Düzce Mahallesi sınırlarının kesiştiği yerde (Düzce Mahallesi tarafında) bulunan taşınmazlar, doğu-batı ekseninde az eğimli bir tomografik yapıdadırlar. Güneyi 90 nolu sokağa (12 m.?lik imar yolu) cepheli olan taşınmazlar boş arsa durumunda olup, üzerinde herhangi bir yapı ya da ağaç bulunmamaktadır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre, 'Ayrık Nizam,3 kat konut imarlı? olan taşınmazlar, net imar parseli olup, yapılaşma engelinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak, imar planı kapsamındaki imar yollarının açılmadığı ve bazı altyapı eksikliklerinin bulunduğu görülmüştür.

Seferihisar-İzmir yoluna 50-100 m. ve Seferihisar merkeze ise 3 km mesafede olan taşınmazlara ulaşım kolay olup, tüm altyapı hizmetlerinden faydalanma imkânları bulunmaktadır.

Taşınmazların değer tespitinde; Uygulama İmar planında, ayrık nizam 3 kat konut imarlı olmaları, parsel miktarlarının büyük olması, yerleşim alanının devamı durumunda olmaları, ulaşım kolaylığı olması olumlu unsur olarak, imar yollarının açılmamış olması, yapılaşmaların başlanmamış olması ve altyapı eksiklikleri ise olumsuz unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, 284 Ada, 2 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 670,26 m2

İmar Durumu:1/1000 ölçekli 2.Etap Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam,3 kat,TAKS:0,30-KAKS:0,90 konut imarlı.

Kıymeti : 6.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 12:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, Ağaçeşmesi Mevkii, 284 ada, 3 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz,

diğer özellikleri 1 nolu taşınmaz ile aynıdır.

Adresi : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, 284 Ada, 3 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 670,25 m2

İmar Durumu : 1 nolu taşınmaz ile aynı

Kıymeti : 6.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 12:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, Ağaçeşmesi Mevkii, 285 ada, 4 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz, diğer özellikleri 1 nolu taşınmaz ile aynıdır.

Adresi : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, 285 Ada, 4 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 710,86 m2

İmar Durumu : 1 nolu taşınmaz ile aynı

Kıymeti : 7.108.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İpotek (ÖMER TÜRER : MEHMET Oğlu) (SN:1850) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. VergiNo:9980069675 SicilNo:1148 - 10/03/2008- 1459 Şerh İİK 150/c Md.

Şerh İcrai Haciz : Aydın 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ/AYDIN nin 29/05/2008 tarih 2008/4094,

Şerh İcrai Haciz : İzmir 1. İcra Dairesi nin 12/07/2021 tarih 2018/1394 sayılı Haciz Yazısı,

Şerh İcrai Haciz : İzmir 16. İcra Dairesi nin 12/05/2021 tarih 2015/17070 sayılı Haciz Yazısı,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 04/02/2011 tarih 2010/3987 ESAS,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 29/08/2013 tarih 2009/12847 ESAS sayılı,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 06/02/2014 tarih 2009/1601 E. sayılı,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 06/02/2014 tarih 2009/2076 E. sayılı,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 06/02/2014 tarih 2009/2707 E. sayılı,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 10/02/2016 tarih 2009/1314 E. sayılı,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 20/02/2015 tarih 2009/1559 ESAS,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 24/02/2016 tarih 2016/2611 ESAS,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 24. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 08/02/2017 tarih 2009/23906 ESAS,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 24. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 16/07/2014 tarih 2012/2145 sayılı,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 24. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 16/07/2014 tarih 2012/2149 sayılı,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 24.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 29/01/2010 tarih 2009/21685 sayılı,

Şerh İcrai Haciz : İzmir 4. İcra Dairesi nin 11/03/2020 tarih 2017/15011 sayılı,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 16/09/2010 tarih 2010/13576 E.

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 11/02/2011 tarih 2010/5951,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 24/01/2011 tarih 2010/10733,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 24/01/2011 tarih 2010/6741,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 25/01/2011 tarih 2010/7910,

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 25/01/2011 tarih 2010/7976,

Şerh İcrai Haciz : SEFERİHİSAR İCRA DAİRESİ nin 03/09/2019 tarih 2009/1070 ESAS,

Şerh İcrai Haciz : SEFERİHİSAR İCRA DAİRESİ nin 03/09/2019 tarih 2009/980 ESAS,

Şerh İcrai Haciz : SEFERİHİSAR İCRA DAİRESİ nin 11/04/2016 tarih 2009/958 ESAS,

Şerh İcrai Haciz : SEFERİHİSAR İCRA DAİRESİ nin 15/04/2015 tarih 2009/1156 ESAS,

Şerh İcrai Haciz : SEFERİHİSAR İCRA DAİRESİ nin 23/02/2015 tarih 2009/109 sayılı,

Şerh İcrai Haciz : SEFERİHİSAR İCRA DAİRESİ nin 27/07/2015 tarih 2009/50 ESAS,

Şerh İcrai Haciz : SEFERİHİSAR İCRA DAİRESİ nin 28/09/2015 tarih 2015/2246,

Şerh İcrai Haciz : SEFERİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 04/03/2010 tarih 2009/293,

Şerh İcrai Haciz : SEFERİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 12/08/2010 tarih 2009/24,

Şerh İcrai Haciz : SEFERİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 15/06/2014 tarih 2010/57,

Şerh İcrai Haciz : SEFERİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin bila tarih 2009/961 ESAS,

Şerh SEFERİHSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 02/05/2011 tarih 2010/635,

Şerh SEFERİHSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 07/02/2013 tarih 2012/427,

Şerh Kamu Haczi : 035114 SEFERİHİSAR Vergi Dairesi nin 17/02/2022 tarih 85707 sayılı,

Şerh Kamu Haczi : SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER 05/02/2020 - 1366,

Şerh Kamu Haczi : Seferihisar Belediye Başkanlığı nin 03/09/2020 tarih 102833 sayılı Haciz Yazısı,

Şerh Kamu Haczi : SEFERİHİSAR MAL MÜDÜRLÜĞÜ nin 13/03/2017 tarih 1238 sayılı,

Şerh Kamu Haczi : SEFERİHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ nin 18/02/2010 tarih 560 sayılı,

Şerh Kamu Haczi : SEFERİHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ nin 26/01/2015 tarih 288 sayılı,

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 13:30

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, Ağaçeşmesi Mevkii, 285 ada, 5 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz, diğer özellikleri 1 nolu taşınmaz ile aynıdır.

Adresi : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, 285 Ada, 5 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 710,86 m2

İmar Durumu : 1 nolu taşınmaz ile aynı

Kıymeti : 7.108.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3 nolu taşınmaz ile aynı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 13:50

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, Ağaçeşmesi Mevkii, 285 ada, 6 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz, diğer özellikleri 1 nolu taşınmaz ile aynıdır.

Adresi : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, 285 Ada, 6 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 710,86 m2

İmar Durumu : 1 nolu taşınmaz ile aynı

Kıymeti : 7.108.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3 nolu taşınmaz ile aynı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 14:10

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, Ağaçeşmesi Mevkii, 285 ada, 7 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz, diğer özellikleri 1 nolu taşınmaz ile aynıdır.

Adresi : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, 285 Ada, 7 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 710,86 m2

İmar Durumu : 1 nolu taşınmaz ile aynı

Kıymeti : 7.108.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3 nolu taşınmaz ile aynı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 14:30

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, Ağaçeşmesi Mevkii, 285 ada, 8 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz. diğer özellikleri 1 nolu taşınmaz ile aynıdır.

Adresi : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Mahallesi, 285 Ada, 8 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 710,85 m2

İmar Durumu : 1 nolu taşınmaz ile aynı

Kıymeti : 7.108.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3 nolu taşınmaz ile aynı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 15:00



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02050821