T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, (eski: 73 ada, 6 parsel) 3949 ada, 6 parsel nolu, 3005,62 m2 yüz ölçümlü, "narenciye bahçesi" nitelikli taşınmaz,



Adresi : Sığacık Mah. 3949 Ada, 6 Parsel Seferihisar / İZMİR



Yüzölçümü : 3.005,62 m2



İmar Durumu : Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında, Tarım ve DSİ Sulama Alanında, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalmaktadır.



Kıymeti : 6.011.240,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler:



1. İpotek : KREDİ KOOPERATİFİ VergiNo:10001428 - Seferihisar TM - SIĞACIK Mah. 3949 Ada 6 Parsel 583 / 1728 MAHMUT HAMDİ UYGUR : ABDİ TEVFİK Oğlu2 000.00 ETL 01/01/1900- 0



2. Şerh Haciz Değişikliği/Yenilemesi Yapılmıştır. SEFERİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 04/01/2017 tarih 2012/385 E. sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile (Borç Miktarı: 4300.12 , Alacaklı: abdil tanır, Borçlu: - ), Dosya No: -



3. Şerh İcrai Haciz : .İZMİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 02/01/2018 tarih 2014/17257 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 1882.99 TL bedel ile Alacaklı : gaziemir avm züccaciye ev tekstil giy san tic ltd şti lehine haciz işlenmiştir.



4. Şerh İcrai Haciz : İZMİR 6. İCRZ MÜDÜRLÜĞÜ nin 02/12/2017 tarih 2017/10160 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 1401 TL bedel ile Alacaklı : vodafone telekominikasyon a.ş lehine haciz işlenmiştir.



5. Şerh İcrai Haciz : İzmir 8. İcra Dairesi nin 20/12/2021 tarih 2014/17257 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 2675.32 TL bedel ile Alacaklı : Gaziemir Alışveriş Mrk. Züc. Ev Teks. Giyim San.Ti lehine haciz işlenmiştir.



6. Şerh İcrai Haciz : İZMİR 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 04/11/2014 tarih 2014/11187 ESAS sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 22212.62 TL bedel ile Alacaklı : ERMAT MAK.KİM.TEM.HİZM.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. lehine haciz işlenmiştir.



7. Şerh İcrai Haciz : İZMİR 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 12/02/2016 tarih 2016/2440 ESAS sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 18672.16 TL bedel ile Alacaklı : -ERMAT MAK. KİM.TEM.HİZM.İNŞ VE SAN TİC.LTD.ŞTİ. lehine haciz işlenmiştir.



8. Şerh İcrai Haciz : İzmir 21. İcra Dairesi nin 06/09/2021 tarih 2018/10056 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 26839.43 TL bedel ile Alacaklı : Abdulkadir Çelik lehine haciz işlenmiştir.



9. Şerh İcrai Haciz : İzmir 22. İcra Dairesi nin 15/10/2021 tarih 2017/12778 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 10080.86 TL bedel ile Alacaklı : Halil İçer lehine haciz işlenmiştir.



10. Şerh İcrai Haciz : İzmir 25. İcra Dairesi nin 15/10/2021 tarih 2021/7612 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 22011.83 TL bedel ile Alacaklı : Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.



11. Şerh İcrai Haciz : İzmir 28. İcra Dairesi nin 21/03/2022 tarih 2014/5456 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 10580.21 TL bedel ile Alacaklı : N.İ.Ün Tekstil Mobilya Gıda Dek.İnş.Tic.Ltd.Şti.lehine haciz işlenmiştir.



12. Şerh İcrai Haciz : Karşıyaka 2. İcra Dairesi nin 17/01/2022 tarih 2017/9944 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 2311.69 TL bedel ile Alacaklı : Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.



13. Şerh İcrai Haciz : KARŞIYAKA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nin 24/09/2013 tarih 2012/7115 ESAS sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 494.86 TL bedel ile Alacaklı : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. lehine haciz işlenmiştir.



14. Şerh İcrai Haciz : Seferihisar İcra Dairesi nin 06/08/2021 tarih 2021/542 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 34611.71 TL bedel ile Alacaklı : Berke Serhat Kayaoğlu lehine haciz işlenmiştir.



15. Şerh İcrai Haciz : Seferihisar İcra Dairesi nin 07/01/2021 tarih 2020/629 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 26940.40 TL bedel ile Alacaklı : Yılmaz Yıldız lehine haciz işlenmiştir.



16. Şerh İcrai Haciz : Seferihisar İcra Dairesi nin 17/06/2021 tarih 2019/838 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 68982.51 TL bedel ile Alacaklı : Teos Marina İşletme Ve Ticaret A.Ş. lehine haciz işlenmiştir.



17. Şerh İcrai Haciz : SEFERİHİSAR İCRA DAİRESİ nin 22/03/2018 tarih 2012/385 ESAS sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 4599 TL bedel ile Alacaklı : -abdil tanır lehine haciz işlenmiştir.



18. Şerh İcrai Haciz : Seferihisar İcra Dairesi nin 22/06/2021 tarih 2016/95 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 23840.01 TL bedel ile Alacaklı : Teos Marina İşletme Ve Tic.A.Ş. lehine haciz işlenmiştir.



19. Şerh İcrai Haciz : SEFERİHİSAR İCRA DAİRESİ nin 23/10/2018 tarih 2018/750 ESAS sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 35533.73 TL bedel ile Alacaklı : VELİ TUNAY SÖZER lehine haciz işlenmiştir.



20. Şerh Kamu Haczi : 035114 SEFERİHİSAR Vergi Dairesi nin 17/02/2022 tarih 87377 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 82694.59 TL (Alacaklı : 035114 SEFERİHİSAR Vergi Dairesi )



21. Şerh Kamu Haczi : 035262 TAŞITLAR Vergi Dairesi nin 31/12/2020 tarih 391518 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 8104.5 TL (Alacaklı : 035262 TAŞITLAR Vergi Dairesi )



22. Şerh Kamu Haczi : SEFERİHİSAR MAL MÜDÜRLÜĞÜ nin 02/10/2017 tarih 4126 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 6869.48 TL (Alacaklı : mal müdürlüğü)



23. Şerh SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU nin 08/01/2020 tarih 2020/1 ORT.GİD.SATIŞ sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir.



24. Şerh SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU nin 22/04/2022 tarih 2022/12 ORT.GİD.SATIŞ sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 10:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, (eski: 90 ada, 9 parsel) 3954 ada, 13 parsel nolu, 1555,54 m2 yüz ölçümlü, "narenciye bahçesi" nitelikli taşınmaz



Adresi : Sığacık Mah. Çayırağası Mevkii, 3954 Ada, 13 Parsel Seferihisar / İZMİR



Yüzölçümü : 1.555,54 m2



İmar Durumu : Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında, Tarım ve DSİ Sulama Alanında, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalmaktadır.



Kıymeti : 3.490.227,20 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: 1 nolu taşınmaz ile aynı.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 10:33

18/08/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01880055