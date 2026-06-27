T.C. SEFERİHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/164 Esas

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karar uyarınca;

Bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan İzmir ili, Seferihisar İlçesi, Camii Kebir Mh.'de bulunan 231 ada 32 (yeni 3476 ada 24 parsel) ve 33 (yeni 3476 ada 27 parsel) nolu Parsellerin Maliki Paşalı oğlu Mustafa hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde TMK.nun 32 ve 33. Devamı maddeleri uyarınca PAŞALI OĞLU MUSTAFA'NIN gaipliğine karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/06/2026

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Basın No: ILN02497505