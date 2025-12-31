  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. SEFERİHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N

Sayı : 2025/265 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile RAMAZAN OĞLU KAMİL arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karar uyarınca;

Bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan davalı Ramazan oğlu Kamil'e Seferihisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/10/2012 tarih, 2012/240 Esas, 2012/347 sayılı karar ile İzmir Defterdarının temsil etmek üzere kayyım atandığı anlaşılmakla, Ramazan oğlu Kamil hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde TMK.nun 32 ve 33. Devamı maddeleri uyarınca Ramazan oğlu Kamil'in gaipliğine karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25/12/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02373257