T.C. SEFERİHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY MAHALLE : ULAMIŞ MAHALLESİ

ADA NO : 307

PARSEL NO : 105

VASFI : ZEYTİNLİK

YÜZÖLÇÜMÜ : 25200 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR : 9845.88 m2 irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET GEÇİM (35380774524)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A.Ş.

Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A.Ş. tarafından davalıların maliki bulundukları yukarıda ada, parsel ve cinsi yazılı taşınmazın mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı kumulaştırma kanununun 10.maddesi gereğince mahkememizde açılmış olan bedel tespiti ve tescil davalarında;

1-Davacı TEİAŞ GENEL MÜD. A.Ş. Yönetim Kurulunun 29/03/2023 Tarih 12-6 Sayılı Kamu Yararı Kararı İle kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına TC Vakıflar Bankası Seferihisar Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibari ile Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

4-Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A.Ş.'ye yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılana meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,

6-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararır aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 06.10.2025

