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Resmi İlanlar T.C. SEFERİHİSAR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. SEFERİHİSAR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
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T.C. SEFERİHİSAR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/393 Esas

Resmi Gazete İlanı Müzekkeresi

İ L A N

Kadına karşı basit yaralama suçundan sanık İde ARAP hakkında mahkememizce yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 10/08/2026 tarih 2025/393 E.2026/587 K. sayılı kararile Sanık İde Arap'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralama eyleminden 5237 Sayılı TCK.nın 86/2-son,TCK.nın 86/3-a md.,62 md.CMK.251/3 md.gereğince indirim yapılarak 176 gün adli para cezasının TCK.52/2 md.since paraya çevrilerek 17.600 TL.adli para cezasının 5271 sayılı CMK.nın 231/5 md.uyarıncasanık hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 840 Tl.yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiş olup, iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içindeSeferihisar 1.Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilebileceği, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 12.11.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02594779