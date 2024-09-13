T.C. ŞAVŞAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-09-13 00:00:00 -
T.C. ŞAVŞAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Vekili tarafından Mahkememizde açılmış Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası, vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10. maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;
- Kamulaştırma Kanunun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak ve sahipleri adına Şavşat Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
- Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
- Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davacı açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların maliye hazineci adına tescil edileceği,
- Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama işle yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur.
Keyfiyet ilanen tebliğ olunur. Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır:
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
|DOSYA NO
|İL / İLÇE
|KÖY
|ADA/
PARSEL
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|VASFI
|MALİK
|KAMULAŞTIRILACAK ALAN
|2024/38
|ARTVİN/ŞAVŞAT
|ÇAVDARLI KÖYÜ
|118/22
|8392,50 m²
|Tarla
|Vasfi YAZGAN
|0 m²’lik kısmı mülkiyet,
326,03 m²’lik kısmı
daimi irtifak ve 99,00 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı
|2024/39
|ARTVİN/ŞAVŞAT
|ÇAVDARLI KÖYÜ
|118/32
|2650,51 m²
|Tarla
|Selim TEMUR
|0 m²’lik kısmı mülkiyet,
190,61 m²’lik kısmı
daimi irtifak ve 72,79 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı
|2024/40
|ARTVİN/ŞAVŞAT
|DÜZENLİ KÖYÜ
|109/19
|3617,08 m²
|Tarla
|Yeliz DURMUŞ
Yunus TEKİN
Yavuz TEKİN
Filiz KARAAĞAÇ
Nafiye TEKİN
Kemal TEKİN
Firuze KOCA
Behinaz İŞÇİ
Nezihe YILDIRIM
|0 m²’lik kısmı mülkiyet,
376,09 m²’lik kısmı
daimi irtifak ve 169,89 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı
|2024/41
|ARTVİN/ŞAVŞAT
|DÜZENLİ KÖYÜ
|109/21
|1553,17 m²
|Tarla
|Kemal GÜMÜŞ
|0 m²’lik kısmı mülkiyet,
155,79 m²’lik kısmı
daimi irtifak ve 53,91 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı
|2024/42
|ARTVİN/ŞAVŞAT
|DÜZENLİ KÖYÜ
|109/22
|985,46 m²
|Tarla
|Ataman GÜMÜŞ
|0 m²’lik kısmı mülkiyet,
87,52 m²’lik kısmı
daimi irtifak ve 31,95 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı
|2024/43
|ARTVİN/ŞAVŞAT
|DÜZENLİ KÖYÜ
|110/19
|1365,77 m²
|Tarla
|Yeliz DURMUŞ
Yunus TEKİN
Yavuz TEKİN
Filiz KARAAĞAÇ
Nafiye TEKİN
Kemal TEKİN
Firuze KOCA
Behinaz İŞÇİ
Nezihe YILDIRIM
|0 m²’lik kısmı mülkiyet,
35,13 m²’lik kısmı
daimi irtifak ve 0 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı
|2024/44
|ARTVİN/ŞAVŞAT
|DÜZENLİ KÖYÜ
|112/153
|467,09 m²
|Tarla
|Asim ALTUN
|0 m²’lik kısmı mülkiyet,
45,99 m²’lik kısmı
daimi irtifak ve 14,21 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı
|2024/45
|ARTVİN/ŞAVŞAT
|DÜZENLİ KÖYÜ
|125/17
|1402,51 m²
|Tarla
|Niyazi YAŞAR
|0 m²’lik kısmı mülkiyet,
131,02 m²’lik kısmı
daimi irtifak ve 54,25 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı
|2024/46
|ARTVİN/ŞAVŞAT
|DÜZENLİ KÖYÜ
|125/53
|1141,05 m²
|Tarla
|Niyazi YAŞAR
|0 m²’lik kısmı mülkiyet,
122,69 m²’lik kısmı
daimi irtifak ve 4,99 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı
|2024/47
|ARTVİN/ŞAVŞAT
|HANLI KÖYÜ
|110/3
|1551,86 m²
|Tarla
|Asim ALTUN
|0 m²’lik kısmı mülkiyet,
114,93 m²’lik kısmı
daimi irtifak ve 42,39 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı
|2024/48
|ARTVİN/ŞAVŞAT
|KARAAĞAÇ KÖYÜ
|108/55
|2365,99 m²
|Tarla
|Hazık GÜMÜŞ
|0 m²’lik kısmı mülkiyet,
107,44 m²’lik kısmı
daimi irtifak ve 8,35 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı
|2024/49
|ARTVİN/ŞAVŞAT
|KARAAĞAÇ KÖYÜ
|108/70
|3560,79 m²
|Tarla
|Mikail KAYA
|0 m²’lik kısmı mülkiyet,
293,21 m²’lik kısmı
daimi irtifak ve 52,02 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı
|2024/50
|ARTVİN/ŞAVŞAT
|YAVUZKÖY KÖYÜ
|141/32
|1245,35 m²
|Tarla
|Hisabali ALAGÖZ
|0 m²’lik kısmı mülkiyet,
185,76 m²’lik kısmı
daimi irtifak ve 66,50 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı
|2024/51
|ARTVİN/ŞAVŞAT
|YAVUZKÖY KÖYÜ
|187/18
|763,93 m²
|Tarla
|Esma AYDOĞAN
Beyzanur ERİŞTİ
Gökhan ERİŞTİ
Fatma ERİŞTİ
Gülsen KAYA
Cemile YENİ
Selahattin ERİŞTİ
Şener ERİŞTİ
Bahattin ERİŞTİ
Şemsi ERİŞTİ
|0 m²’lik kısmı mülkiyet,
169,86 m²’lik kısmı
daimi irtifak ve 75,56 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı
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Basın No: ILN02086961