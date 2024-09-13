T.C. ŞAVŞAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Vekili tarafından Mahkememizde açılmış Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası, vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10. maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;

Kamulaştırma Kanunun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak ve sahipleri adına Şavşat Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davacı açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların maliye hazineci adına tescil edileceği,

Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama işle yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur.

Keyfiyet ilanen tebliğ olunur. Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır:

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

DOSYA NO İL / İLÇE KÖY ADA/

PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ VASFI MALİK KAMULAŞTIRILACAK ALAN 2024/38 ARTVİN/ŞAVŞAT ÇAVDARLI KÖYÜ 118/22 8392,50 m² Tarla Vasfi YAZGAN 0 m²’lik kısmı mülkiyet,

326,03 m²’lik kısmı

daimi irtifak ve 99,00 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı 2024/39 ARTVİN/ŞAVŞAT ÇAVDARLI KÖYÜ 118/32 2650,51 m² Tarla Selim TEMUR 0 m²’lik kısmı mülkiyet,

190,61 m²’lik kısmı

daimi irtifak ve 72,79 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı 2024/40 ARTVİN/ŞAVŞAT DÜZENLİ KÖYÜ 109/19 3617,08 m² Tarla Yeliz DURMUŞ

Yunus TEKİN

Yavuz TEKİN

Filiz KARAAĞAÇ

Nafiye TEKİN

Kemal TEKİN

Firuze KOCA

Behinaz İŞÇİ

Nezihe YILDIRIM 0 m²’lik kısmı mülkiyet,

376,09 m²’lik kısmı

daimi irtifak ve 169,89 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı 2024/41 ARTVİN/ŞAVŞAT DÜZENLİ KÖYÜ 109/21 1553,17 m² Tarla Kemal GÜMÜŞ 0 m²’lik kısmı mülkiyet,

155,79 m²’lik kısmı

daimi irtifak ve 53,91 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı 2024/42 ARTVİN/ŞAVŞAT DÜZENLİ KÖYÜ 109/22 985,46 m² Tarla Ataman GÜMÜŞ 0 m²’lik kısmı mülkiyet,

87,52 m²’lik kısmı

daimi irtifak ve 31,95 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı 2024/43 ARTVİN/ŞAVŞAT DÜZENLİ KÖYÜ 110/19 1365,77 m² Tarla Yeliz DURMUŞ

Yunus TEKİN

Yavuz TEKİN

Filiz KARAAĞAÇ

Nafiye TEKİN

Kemal TEKİN

Firuze KOCA

Behinaz İŞÇİ

Nezihe YILDIRIM 0 m²’lik kısmı mülkiyet,

35,13 m²’lik kısmı

daimi irtifak ve 0 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı 2024/44 ARTVİN/ŞAVŞAT DÜZENLİ KÖYÜ 112/153 467,09 m² Tarla Asim ALTUN 0 m²’lik kısmı mülkiyet,

45,99 m²’lik kısmı

daimi irtifak ve 14,21 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı 2024/45 ARTVİN/ŞAVŞAT DÜZENLİ KÖYÜ 125/17 1402,51 m² Tarla Niyazi YAŞAR 0 m²’lik kısmı mülkiyet,

131,02 m²’lik kısmı

daimi irtifak ve 54,25 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı 2024/46 ARTVİN/ŞAVŞAT DÜZENLİ KÖYÜ 125/53 1141,05 m² Tarla Niyazi YAŞAR 0 m²’lik kısmı mülkiyet,

122,69 m²’lik kısmı

daimi irtifak ve 4,99 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı 2024/47 ARTVİN/ŞAVŞAT HANLI KÖYÜ 110/3 1551,86 m² Tarla Asim ALTUN 0 m²’lik kısmı mülkiyet,

114,93 m²’lik kısmı

daimi irtifak ve 42,39 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı 2024/48 ARTVİN/ŞAVŞAT KARAAĞAÇ KÖYÜ 108/55 2365,99 m² Tarla Hazık GÜMÜŞ 0 m²’lik kısmı mülkiyet,

107,44 m²’lik kısmı

daimi irtifak ve 8,35 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı 2024/49 ARTVİN/ŞAVŞAT KARAAĞAÇ KÖYÜ 108/70 3560,79 m² Tarla Mikail KAYA 0 m²’lik kısmı mülkiyet,

293,21 m²’lik kısmı

daimi irtifak ve 52,02 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı 2024/50 ARTVİN/ŞAVŞAT YAVUZKÖY KÖYÜ 141/32 1245,35 m² Tarla Hisabali ALAGÖZ 0 m²’lik kısmı mülkiyet,

185,76 m²’lik kısmı

daimi irtifak ve 66,50 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı 2024/51 ARTVİN/ŞAVŞAT YAVUZKÖY KÖYÜ 187/18 763,93 m² Tarla Esma AYDOĞAN

Beyzanur ERİŞTİ

Gökhan ERİŞTİ

Fatma ERİŞTİ

Gülsen KAYA

Cemile YENİ

Selahattin ERİŞTİ

Şener ERİŞTİ

Bahattin ERİŞTİ

Şemsi ERİŞTİ 0 m²’lik kısmı mülkiyet,

169,86 m²’lik kısmı

daimi irtifak ve 75,56 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile geçici irtifak hakkı

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Basın No: ILN02086961