T.C. SASON SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. SASON SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2026/30 Esas
29.06.2026
Konu : Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen İSA PARSAK'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 29.06.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 56623608130
ADI SOYADI : İSA PARSAK
BABA ADI : İBRAHİM
ANA ADI : NAZMİYE
DOĞUM TARİHİ : 20/09/1978
DOĞUM YERİ : SASON
#ilangovtr
Basın No: ILN02505338