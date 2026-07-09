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Resmi İlanlar T.C. SASON SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. SASON SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. SASON SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2026/30 Esas

29.06.2026

Konu : Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen İSA PARSAK'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 29.06.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 56623608130
ADI SOYADI : İSA PARSAK
BABA ADI : İBRAHİM
ANA ADI : NAZMİYE
DOĞUM TARİHİ : 20/09/1978
DOĞUM YERİ : SASON

#ilangovtr

Basın No: ILN02505338