T.C. ŞARKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2022/508 Esas

DAVALI : ALİCAN SANGÜR (TC NO: 39077069450) Atatürk Mah. Gökçe Sok. No:13 İç Kapı No:1 Kapaklı/ TEKİRDAĞ



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Mernis adresinizin olmayışı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 20/07/2023 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01859243