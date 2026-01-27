T.C. ŞARKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2025/91 Esas

Davacı İSMAİL ÖZTÜRK ile davalı Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; mahkememizin 27/11/2025 tarihli duruşma tutanağında TMK 713/4.-5. maddesi gereğince ilan yapılmasına dair verilen ara karar uyarınca ;

Dava konusu; Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, kirazlı mahallesinde bulunan, yazımız ekinde ekli olan bilirkişi Ensar MÜNYAS'ın 20/05/2024 havale tarihli rapor krokisinde A ve B ile gösterilen tapulama harici bırakılmış olan taşınmaz ile ilgili TMK 713/4.-5. madde gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden, taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Şarköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/91 E., sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4.-5. maddesi gereğince ilan olunur. 02/12/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02378544