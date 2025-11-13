T.C. ŞARKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/512 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Yeniköy Mah., 113 ada 17 parsel ( Kam. Alan: 1.615,37 m2.lik irtifak hakkı ve 118,84 m2 direk yeri ) sayılı taşınmaz TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup ,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİMANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.C Ziraat Bankası Şarköy Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 06.10.2025

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: ŞARKÖY DURUŞMA TARİHİ : 04/12/2025

ESAS YIL ESAS NO İLÇE MAH ADA PARSEL MALİK 2025 512 ŞARKÖY YENİ

KÖY 113 17 AYŞE ÇALIŞKAN, HASAN YILMAZ, İLKNUR ÇİFCİ, SABİHA ES, SABRİYE YILMAZ, SÜREYYA BARTIN

