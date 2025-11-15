T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2025/192 Esas

Aleyhinize Davacı Dilek Demirhindi vekili Av. Abdullah Yılmaz tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle;

Sivas İli Şarkışla İlçesi Kandemir Mahallesi 12 ada 6 parsel, Sivas İli Şarkışla İlçesi Kandemir Mahallesi 3 ada 69 parsel ve Sivas İli Şarkışla İlçesi Kandemir Mahallesi 3 da 70 parselde kayıtlı Gülcan Öztürk ve Ülker Erciyas'ın adres sisteminde kayıtlı tüm adreslerine/adres araştırması sonucu bildirilen adreslerine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalıların adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

03/06/2026 günü saat: 09:00'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

