T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : KAYSERİ İLİ , SARIZ İLÇESİ
MEVKİİ : KISKAÇLI MAHALLESİ
ADA VE PARSEL NO : 125 ADA 6 PARSEL, 126 ADA 19 PARSEL
VASFI : TAŞINMAZ
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : CUMA ASLAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : MALİYE HAZİNESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınma maliki ile kamulaştırma işlemini yapan MALİYE HAZİNESİ arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından mahkememizin 2026/31 Esas sayılı dosyası ile davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların MALİYE HAZİNESİ adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil ) davası açılmış bulunmaktadır.
Dava konusu tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Sarız Ziraat Bankası şubesine yatırılacaktır.
Dava konusu taşınmazlarla ilgili , aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarının bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgilere ilanen duyurulur. 06/04/2026
ESAS İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL
1 2026/31 KAYSERİ SARIZ KISKAÇLI 125 6
2 2023/31 KAYSERİ SARIZ KISKAÇLI 126 19
