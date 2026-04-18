Resmi İlanlar T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/31 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : KAYSERİ İLİ , SARIZ İLÇESİ

MEVKİİ : KISKAÇLI MAHALLESİ

ADA VE PARSEL NO : 125 ADA 6 PARSEL, 126 ADA 19 PARSEL

VASFI : TAŞINMAZ

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : CUMA ASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : MALİYE HAZİNESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınma maliki ile kamulaştırma işlemini yapan MALİYE HAZİNESİ arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından mahkememizin 2026/31 Esas sayılı dosyası ile davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların MALİYE HAZİNESİ adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil ) davası açılmış bulunmaktadır.

Dava konusu tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Sarız Ziraat Bankası şubesine yatırılacaktır.

Dava konusu taşınmazlarla ilgili , aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarının bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgilere ilanen duyurulur. 06/04/2026

ESAS           İL           İLÇE     MAHALLE       ADA PARSEL
1 2026/31 KAYSERİ SARIZ    KISKAÇLI        125       6
2 2023/31 KAYSERİ SARIZ    KISKAÇLI        126     19

Basın No: ILN02450688