T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2025/6 Esas

DAVALILAR : Mahmut DEMİR-TC-45*******09 Rue Du Montaıgne 63100 Clermont Ferrand/Fransa -Rahime BİÇER-TC-45******66- 63 Gal De L'arlequın P 303 Grenoble 38100 9890 Fransa

Davacı DSİ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/10/2026 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Bilirkişi Raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 01/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02542785