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Resmi İlanlar T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Resmi İlanlar

T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İ L A N

ESAS NO: 2026/222 Esas

Davacı RECEP AYDIN (352....566 TC Kimlik Numaralı, Nevzat ve Nursel oğlu, 17/10/2000 doğumlu) tarafından açılan İflas (Doğrudan Borçlu Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 178)) davasının yargılaması 28/01/2027 günü saat 09:35'a bırakılmıştır. İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde Mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 07.10.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02588832