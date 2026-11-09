T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
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T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İ L A N
ESAS NO: 2026/222 Esas
Davacı RECEP AYDIN (352....566 TC Kimlik Numaralı, Nevzat ve Nursel oğlu, 17/10/2000 doğumlu) tarafından açılan İflas (Doğrudan Borçlu Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 178)) davasının yargılaması 28/01/2027 günü saat 09:35'a bırakılmıştır. İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde Mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 07.10.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02588832